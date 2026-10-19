Алена Остапенко поднялась в рейтинге WTA сразу на десять мест
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко поднялась на десять позиций в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и занимает теперь 24-е место.
На прошлой неделе Остапенко дошла до полуфинала турнира WTA 1000 в Ухане, а на этой неделе выступит на соревнованиях WTA 500 в Нинбо.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 35 позиций и занимает 166-е место. Беатрисе Зелтиня поднялась на восемь позиций (431-я), Элза Томасе – на три (690-я), а Сабине Рутлаука – на четыре (717-я). Аделина Лачинова опустилась на восемь строчек (795-я), завершившая карьеру Анастасия Севастова (840-я) и Даниэла Висмане (952-я) сохранили свои позиции. Диана Марцинкевич потеряла 63 позиции (980-я), Даниэла Дарта Фелдмане поднялась на три места (1331-я), а Анна Озерова опустилась на четыре позиции (1468-я).
В первой десятке рейтинга изменений нет. Лидерство сохраняет представительница Казахстана Елена Рыбакина, за которой следуют белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева. На четвертом месте находится американка Джессика Пегула, на пятом – ее соотечественница Кори Гауфф, шестую строчку занимает украинка Элина Свитолина, за которой следуют чешки Каролина Мухова и Линда Носкова. На девятом месте располагается полька Ига Швентек, а замыкает десятку лучших украинка Марта Костюк.
В парном рейтинге WTA Остапенко сохранила 12-ю позицию, а Семенистая поднялась на четыре места и занимает 191-ю строчку. Зелтиня поднялась на пять позиций (282-я), Томасе потеряла 53 места (605-я), а Фелдмане опустилась на семь позиций (951-я). За пределами первой тысячи рейтинга находятся еще девять латвийских теннисисток.
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Лидерство в парном рейтинге сохраняет чешка Катерина Синякова.