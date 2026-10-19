Алена Остапенко поднялась в рейтинге WTA сразу на десять мест

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 35 позиций и занимает 166-е место. Беатрисе Зелтиня поднялась на восемь позиций (431-я), Элза Томасе – на три (690-я), а Сабине Рутлаука – на четыре (717-я). Аделина Лачинова опустилась на восемь строчек (795-я), завершившая карьеру Анастасия Севастова (840-я) и Даниэла Висмане (952-я) сохранили свои позиции. Диана Марцинкевич потеряла 63 позиции (980-я), Даниэла Дарта Фелдмане поднялась на три места (1331-я), а Анна Озерова опустилась на четыре позиции (1468-я).