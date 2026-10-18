Увис Балинскис приложил клюшку к разгрому, который "Флорида Пантерз" устроили "Сиэтл Кракен"

В составе "Пантерз" по три шайбы забросили Беннетт и Картер Верхеги, Нико Миккола и Сэм Райнхарт набрали по два очка (1+1), а Мэттью Ткачук отметился тремя результативными передачами. У гостей отличились Райкер Эванс, Фредерик Годро и Шейн Райт.