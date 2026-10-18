Увис Балинскис приложил клюшку к разгрому, который "Флорида Пантерз" устроили "Сиэтл Кракен"
Латвийский защитник Увис Балинскис отметился результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Флорида Пантерз", за которую выступают он и Сандис Вилманис, одержала победу.
"Пантерз" на своем льду разгромили "Сиэтл Кракен" со счетом 8:3 (3:1, 3:1, 2:1), одержав третью победу подряд.
Балинскис поучаствовал в восьмой голевой атаке хозяев: в середине третьего периода после его передачи Сэм Беннетт установил окончательный счет – 8:3. Для латвийского защитника это стало первым набранным очком в нынешнем сезоне.
В этом матче Балинскис провел на льду 17 минут и 16 секунд, выполнил один силовой прием, совершил один отбор шайбы и завершил встречу с положительным показателем полезности +1.
Вилманис сыграл 16 минут и 35 секунд, дважды бросил по воротам, выполнил четыре силовых приема, совершил по одному отбору и потере шайбы, заблокировал один бросок и закончил матч с нейтральным показателем полезности.
В составе "Пантерз" по три шайбы забросили Беннетт и Картер Верхеги, Нико Миккола и Сэм Райнхарт набрали по два очка (1+1), а Мэттью Ткачук отметился тремя результативными передачами. У гостей отличились Райкер Эванс, Фредерик Годро и Шейн Райт.
"Пантерз" с 12 очками в девяти матчах занимают шестое место в Восточной конференции, а "Кракен" с 11 очками располагается на той же позиции в Западной конференции.
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