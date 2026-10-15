Кристапс Порзиньгис наконец-то сообщил о состоянии своего здоровья
Фото: Janie McCauley | The Associated Press
Команда латвийского баскетболиста проведет первый матч регулярного сезона 21 октября.
В мире

Кристапс Порзиньгис наконец-то сообщил о состоянии своего здоровья

Отдел спорта

Jauns.lv / LETA

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Клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в своем заявлении не обозначил конкретного плана возвращения Порзиньгиса в игру, однако сам баскетболист сообщил, что чувствует себя все лучше. Он также иронично обратился ко всем "интернет-врачам", которые пытаются поставить ему диагноз, и развеял слухи о своем здоровье.

Порзиньгис столкнулся с проблемами со здоровьем и не участвовал ни в тренировочном лагере команды на Гавайях, ни в одном предсезонном матче. Во вторник латвийский баскетболист прибыл на тренировочную базу клуба и встретился с руководством команды, однако более подробная информация о состоянии его здоровья не раскрывается.

Сам Порзиньгис сообщил, что вместе с врачами и экспертами работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить здоровье.

"Мне становится все лучше и лучше. Мне просто нужно набраться терпения, и я верю, что скоро снова буду чувствовать себя отлично", – написал Порзиньгис в социальной сети X.

"Безусловно, было тяжело сталкиваться с проблемами со здоровьем, точную причину которых сложно установить, а ко всему этому добавились и травмы, полученные за карьеру. Все это накопилось, но мы с этим справимся", – продолжил Порзиньгис.

Порзингис также иронично поблагодарил всех интернет-"врачей", которые пытаются поставить ему диагноз и помочь. "Все могут расслабиться. Нет, у меня нет ни ВИЧ, ни СПИДа", – завершил свое заявление Порзиньгис.

"Уорриорз" в своем заявлении отметили, что не будут раскрывать содержание обсуждений на встрече. В этот период Порзиньгис будет рядом с командой, но не станет участвовать в тренировках. О его возвращении к тренировкам и участии в матчах команда обещает сообщить, когда придет время.

В конце июня Порзиньгис договорился с "Уорриорз" о продлении контракта на два года.

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