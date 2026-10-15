Кристапс Порзиньгис наконец-то сообщил о состоянии своего здоровья
Клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в своем заявлении не обозначил конкретного плана возвращения Порзиньгиса в игру, однако сам баскетболист сообщил, что чувствует себя все лучше. Он также иронично обратился ко всем "интернет-врачам", которые пытаются поставить ему диагноз, и развеял слухи о своем здоровье.
Порзиньгис столкнулся с проблемами со здоровьем и не участвовал ни в тренировочном лагере команды на Гавайях, ни в одном предсезонном матче. Во вторник латвийский баскетболист прибыл на тренировочную базу клуба и встретился с руководством команды, однако более подробная информация о состоянии его здоровья не раскрывается.
Сам Порзиньгис сообщил, что вместе с врачами и экспертами работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить здоровье.
"Мне становится все лучше и лучше. Мне просто нужно набраться терпения, и я верю, что скоро снова буду чувствовать себя отлично", – написал Порзиньгис в социальной сети X.
Hello people, I'm working with doctors and experts to figure out how to be fully back to good health asap. Honestly, I'm getting better and better. I just have to stay patient, and I believe I'll be feeling great again soon. It has definitely been frustrating dealing with some health stuff that you can't exactly pinpoint, on top of injuries throughout my career, so it has added up for sure, but we will get through it 💪🏼 Health is wealth. Thank you for all the support 🙏🏼— Kristaps Porzingis (@kporzee) October 14, 2026
"Безусловно, было тяжело сталкиваться с проблемами со здоровьем, точную причину которых сложно установить, а ко всему этому добавились и травмы, полученные за карьеру. Все это накопилось, но мы с этим справимся", – продолжил Порзиньгис.
Порзингис также иронично поблагодарил всех интернет-"врачей", которые пытаются поставить ему диагноз и помочь. "Все могут расслабиться. Нет, у меня нет ни ВИЧ, ни СПИДа", – завершил свое заявление Порзиньгис.
"Уорриорз" в своем заявлении отметили, что не будут раскрывать содержание обсуждений на встрече. В этот период Порзиньгис будет рядом с командой, но не станет участвовать в тренировках. О его возвращении к тренировкам и участии в матчах команда обещает сообщить, когда придет время.
В конце июня Порзиньгис договорился с "Уорриорз" о продлении контракта на два года.