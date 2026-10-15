Кристапс Порзиньгис наконец-то сообщил о состоянии своего здоровья

"Уорриорз" в своем заявлении отметили, что не будут раскрывать содержание обсуждений на встрече. В этот период Порзиньгис будет рядом с командой, но не станет участвовать в тренировках. О его возвращении к тренировкам и участии в матчах команда обещает сообщить, когда придет время.