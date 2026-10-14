Легендарный биатлонист Олег Малюхин покинул Россию и вернулся в Латвию
Один из самых выдающихся латвийских биатлонистов Олег Малюхин после шести лет жизни в России вернулся в Латвию. Об этом он рассказал в интервью Sportajaunumi.com.
"Мне сейчас нравится все, чем я занимаюсь. Я основал свою фирму и работаю таксистом, езжу по любимым улочкам Даугавпилса", – рассказал бывший латвийский биатлонист, один из участников великолепной четверки Олег Малюхин.
В последние годы его жизнь была связана с Россией, страной, напавшей на Украину в 2022 году. Он переехал туда ради любви и провел там последние шесть лет, два из которых тренировал юниорскую и юношескую сборную в Санкт-Петербурге. Весной этого года Малюхин вернулся во второй по величине город Латвии.
"Последние два года в Санкт-Петербурге меня доконали. Сейчас нелегко работать с молодежью, тем более человеку, который не умеет устанавливать строгую дисциплину. Сейчас, наверное, иначе нельзя, особенно в России. В Латвии ведь тоже похоже", – рассказал Малюхин о своей последней работе в биатлоне.
После завершения спортивной карьеры он остался в биатлоне и некоторое время вместе с Илмаром Брицисом работал со сборной Литвы.
"Мне там нравилось. Там все было на совершенно другом – более высоком уровне. Мне не приходилось столько заниматься воспитанием, поскольку я в основном передавал молодым спортсменам свои профессиональные знания. Работа была нацелена на достижение результатов".
В 2015 году он начал работать в молодежном интернате в Мадоне. Вспоминая этот период, Малюхин отметил, что тогда еще чувствовал азарт.
Напомним, латвийское законодательство устанавливает ограничения для спортсменов и спортивных специалистов, которые работали в России после начала развязанной ею полномасштабной агрессии против Украины. Их запрещено включать в состав сборной Латвии, они не могут получать государственное и муниципальное финансирование.
"Политика меня не интересует", – заявил Малюхин, хотя в его биографии есть и участие в выборах в Сейм. Правда, было это в далеком 2002 году.
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"Если есть запрет, который не позволяет мне работать в Латвии, я это принимаю. Так сложилась моя жизнь, что в то время я там находился и работал".
"Мне не хватало фанатизма. Если бы я больше отдавался делу, то наверняка достиг бы гораздо большего. В любом случае, победив в Канаде, один день я был лучшим в мире", – сказал о своей карьере бывший биатлонист, ставший первым представителем Латвии, выигравшим этап Кубка мира. В сезоне 1998/1999 года на этапе в Канаде он победил в спринте на 10 километров.
За свою карьеру Малюхин участвовал в четырех Олимпийских играх. В 1998 году в Нагано он занял шестое место в спринте и в эстафете 4 × 7,5 километра в составе сборной Латвии. Ближе всего к медали чемпионата мира латвийский спортсмен был в 1999 году, когда стал пятым в спринте и четвертым в гонке преследования. В общем зачете Кубка мира он три сезона подряд входил в двадцатку лучших.