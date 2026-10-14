Легендарный биатлонист Олег Малюхин покинул Россию и вернулся в Латвию

За свою карьеру Малюхин участвовал в четырех Олимпийских играх. В 1998 году в Нагано он занял шестое место в спринте и в эстафете 4 × 7,5 километра в составе сборной Латвии. Ближе всего к медали чемпионата мира латвийский спортсмен был в 1999 году, когда стал пятым в спринте и четвертым в гонке преследования. В общем зачете Кубка мира он три сезона подряд входил в двадцатку лучших.