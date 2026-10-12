В США хотят посадить в тюрьму эстонского баскетболиста. Что он наделал?
Эстонский баскетболист Керр Крийза признал вину в суде США по делу о масштабной мошеннической схеме, за участие в которой ему грозит тюремное заключение.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в США эстонского баскетболиста по подозрению в участии в мошеннической схеме. Ему предъявили обвинения по пяти эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи.
В обвинении говорится, что с июня 2022 года Крийза, выдавая себя за других людей, ложно утверждал, что ему и его семье срочно нужны деньги из-за чрезвычайной ситуации. В электронной переписке он затем заявлял, что получил заем для погашения прежних долгов, а в другом эпизоде лгал, что собирается продать свои органы, чтобы вернуть деньги. В общей сложности он выманил у потерпевших около двух миллионов долларов США.
Крийза признал вину по одному из предъявленных ему обвинений. Как сообщает прокуратура США по Северному округу Западной Виргинии, 25-летний разыгрывающий признал участие в многолетней мошеннической схеме с двумя потерпевшими и миллионами долларов. Схема действовала как минимум с 2022 года, когда Крийза выступал за баскетбольную команду Аризонского университета. Ущерб потерпевшим составляет от 750 тысяч до двух миллионов долларов.
Ожидается, что Крийзе назначат тюремное заключение сроком до двух лет, или 24 месяцев. Окончательный приговор будет объявлен 22 декабря этого года.
До отъезда в Северную Америку Крийза находился в системе каунасского "Жальгириса", выступая в том числе за его вторую команду. В NCAA он играл за аризонскую "Уайлдкэтс", "Маунтинирс" из Западной Виргинии, "Уайлдкэтс" из Кентукки и "Беаркэтс" из Цинциннати. В 2022 году он выступал в составе сборной Эстонии на чемпионате Европы, набирая в среднем 10,8 очка и отдавая 5,8 результативной передачи. Летом он подписал контракт с чемпионом Эстонии – тартуским "Юликоол", однако из-за обвинений к команде не присоединился.
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