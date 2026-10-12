В США хотят посадить в тюрьму эстонского баскетболиста. Что он наделал?

В обвинении говорится, что с июня 2022 года Крийза, выдавая себя за других людей, ложно утверждал, что ему и его семье срочно нужны деньги из-за чрезвычайной ситуации. В электронной переписке он затем заявлял, что получил заем для погашения прежних долгов, а в другом эпизоде лгал, что собирается продать свои органы, чтобы вернуть деньги. В общей сложности он выманил у потерпевших около двух миллионов долларов США.