Латвийский стрелок Эмил Васерманис вошел в пятерку лучших на этапе Кубка мира
Латвийский стрелок Эмил Васерманис успешно выступил на этапе Кубка мира в столице Египта Каире, заняв пятое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров, сообщает Латвийская федерация стрельбы.
В квалификации Васерманис набрал 582 очка, показав восьмой результат, что позволило ему выйти в финал. После первых пяти выстрелов в финале латвийский спортсмен с 49,4 очка занимал седьмое место, однако после десяти выстрелов поднялся уже на третью позицию. В дальнейшем Васерманис удерживался в пятерке лучших, а после 18 выстрелов с результатом 177,6 очка завершил соревнования на пятом месте.
Победителем соревнований стал индийский спортсмен Удхавир Сидху, набравший в финале 240,6 очка. Всего на пол-очка от него отстал занявший второе место немец Кристиан Райц (240,1), а третье место с результатом 219,8 очка завоевал итальянец Паоло Монна.
В соревнованиях в Египте также участвовал латвийский стрелок Лаурис Страутманис, который в квалификации набрал 576 очков и занял 25-е место среди 64 участников, не сумев выйти в финал.