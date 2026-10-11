Латвийский стрелок Эмил Васерманис вошел в пятерку лучших на этапе Кубка мира

В квалификации Васерманис набрал 582 очка, показав восьмой результат, что позволило ему выйти в финал. После первых пяти выстрелов в финале латвийский спортсмен с 49,4 очка занимал седьмое место, однако после десяти выстрелов поднялся уже на третью позицию. В дальнейшем Васерманис удерживался в пятерке лучших, а после 18 выстрелов с результатом 177,6 очка завершил соревнования на пятом месте.