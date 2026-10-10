Историческое достижение латвийского биатлона - 17-летний спортсмен признан одним из лучших в Европе
Талантливый 17-летний латвийский биатлонист Рихард Лозберс занял второе место в борьбе за престижную премию имени Петра Нуровского, став одним из лучших молодых спортсменов Европы в зимних видах спорта.
"Попасть в пятерку лучших молодых спортсменов Европы и занять второе место – большая честь и одно из самых значительных достижений в моей карьере", – сказал Лозберс.
Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на тренировках и подготовке к выступлениям в следующем сезоне, а также призвал других молодых спортсменов верить в свои силы.
"Все возможно, если ты искренне этого хочешь", – отметил биатлонист, пожелав молодым спортсменам целеустремленно продолжать начатое.
Премия имени Петра Нуровского присуждается молодым спортсменам с учетом не только их спортивных результатов, но и отношения к делу, дисциплины, личных качеств и приверженности олимпийским ценностям. Лауреаты определяются отдельно в летних и зимних видах спорта. Награда вручалась уже в 11-й раз. В этом году первое место занял украинский сноубордист Дмитрий Лучкин.
В минувшем сезоне Рихард завоевал четыре медали на чемпионате мира среди юниоров и юношей – две золотые и две серебряные. Кроме того, он стал самым молодым биатлонистом в истории, которому удалось набрать зачетные очки Кубка мира и квалифицироваться для участия в масс-старте на этапе Кубка мира.