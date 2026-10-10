Историческое достижение латвийского биатлона – 17-летний спортсмен признан одним из лучших в Европе

В минувшем сезоне Рихард завоевал четыре медали на чемпионате мира среди юниоров и юношей – две золотые и две серебряные. Кроме того, он стал самым молодым биатлонистом в истории, которому удалось набрать зачетные очки Кубка мира и квалифицироваться для участия в масс-старте на этапе Кубка мира.