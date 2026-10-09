Латвийского хоккеиста прогнали из финского клуба за езду в пьяном виде
Клуб высшей хоккейной лиги Финляндии "Юкурит" из Миккели прекратил сотрудничество с латвийским хоккеистом Богданом Ходасом, который был пойман за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны по взаимному согласию договорились о немедленном расторжении контракта игрока.
Решение было принято после того, как руководство "Юкурит" узнало о том, что Ходас управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Дело дошло до финского суда. Клуб подчеркнул, что подобное поведение противоречит его ценностям, поэтому после переговоров с хоккеистом стороны достигли взаимного соглашения о расторжении контракта.
Сам 23-летний защитник признал свою ошибку и публично извинился за произошедшее.
"Я поступил безответственно и глупо. Моя ошибка привела к судебному разбирательству, и во вторник на этой неделе я получил повестку в суд в связи с вождением в нетрезвом виде. Мы открыто обсудили произошедшее с клубом и совместно приняли решение расторгнуть мой контракт", – объяснил Ходас.
Хоккеист также выразил сожаление по поводу своего поступка.
"Я хочу извиниться перед клубом и всем его сообществом за свою ошибку. Я беру на себя ответственность за свое глупое и безответственное поведение. Хочу поблагодарить "Юкурит" за предоставленную мне возможность играть в Миккели и пожелать клубу успехов в будущем", – заявил латвийский хоккеист.