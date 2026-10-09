Латвийского хоккеиста прогнали из финского клуба за езду в пьяном виде

"Я хочу извиниться перед клубом и всем его сообществом за свою ошибку. Я беру на себя ответственность за свое глупое и безответственное поведение. Хочу поблагодарить "Юкурит" за предоставленную мне возможность играть в Миккели и пожелать клубу успехов в будущем", – заявил латвийский хоккеист.