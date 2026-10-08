Латвийский хоккеист дебютировал в одной из сильнейших лиг Европы
Латвийский хоккеист Харийс Цьюнскис впервые вышел на лед в матче высшей лиги Швейцарии (NL) и помог "Лугано" одержать гостевую победу над "Лозанной".
В дебютном матче 20-летнего латвийского защитника "Лугано" победил со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:1). Цьюнскис провел на льду две минуты и 16 секунд, не отметился результативными действиями и завершил встречу с нейтральным показателем полезности. Ранее латвийский защитник дважды попадал в заявку на матчи, однако на лед не выходил.
Сезон Цьюнскис начал в составе "Беллинцона Снейкс", выступающем во втором по силе дивизионе Швейцарии (SL). В пяти матчах он сделал четыре результативные передачи.
Цьюнскис представлял сборную Латвии до 20 лет на двух последних молодежных чемпионатах мира, а до этого участвовал также в двух юниорских чемпионатах мира среди игроков до 18 лет.
"Лугано", набрав 11 очков в восьми матчах, занимает восьмое место среди 14 команд. Уверенно лидирует "Цюрих Лайонс", за который выступает латвийский нападающий Рудольф Балцерс. В активе клуба 23 очка.
В прошлом сезоне чемпионом Швейцарии стал "Фрибур-Готтерон", который в финальной серии обыграл "Давос" со счетом 4:3.