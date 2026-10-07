ВИДЕО: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины забитым голом
Звезда аргентинского футбола Лионель Месси во вторник в своем прощальном матче за национальную сборную забил гол и отдал две результативные передачи, чем помог команде победить Бенин в товарищеской встрече.
39-летний Месси реализовал пенальти и поучаствовал в двух других голевых атаках, обеспечив сборной Аргентины победу со счетом 3:0 (0:0).
В первом тайме команды не забили, а на третьей минуте второго тайма Николас Отаменди вывел Аргентину вперед после подачи Месси с углового. На 61-й минуте Месси отдал результативную передачу Николасу Пасу, забившему второй гол, а на 71-й минуте сам реализовал пенальти, порадовав 85 000 зрителей на стадионе Estadio Monumental в Буэнос-Айресе.
Месси провел на поле все 90 минут и эмоционально попрощался со сборной, за которую за 21 год сыграл 208 матчей и забил 126 голов. По обоим показателям он является рекордсменом национальной команды.
"Для меня было огромной гордостью более 20 лет носить эту футболку, – сказал Месси болельщикам на стадионе после матча. – Я никогда не переставал бороться и отдавать все силы. Я с радостью возвращался бы сюда вечно, потому что играть за сборную Аргентины – самое прекрасное, что может с вами произойти".
"Мне будет не хватать всех вас. Теперь я буду с вами, поддерживая сборную и ребят, которые придут после нас, – пообещал Месси болельщикам. – Когда мы едины, мы сильнее любого соперника и можем преодолеть любые препятствия. Впереди непростые времена, потому что повторить достижения этой команды будет нелегко".
В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира и был близок к тому, чтобы стать чемпионом и в этом году, однако в финале аргентинцы уступили Испании в дополнительное время со счетом 0:1. Месси также выступал за сборную в 2014 году, когда она проиграла Германии в финале.
В 2021 и 2024 годах Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат Южной Америки, или Copa America.
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Месси считается одним из величайших футболистов всех времен. Награду лучшему игроку мира Ballon d'Or он получал рекордное число раз – восемь.
На клубном уровне выдающийся футболист пока не завершает карьеру. Месси выступает за "Интер Майами" из Высшей футбольной лиги США (MLS), контракт с которым действует до 2028 года.