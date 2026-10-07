ВИДЕО: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины забитым голом

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира и был близок к тому, чтобы стать чемпионом и в этом году, однако в финале аргентинцы уступили Испании в дополнительное время со счетом 0:1. Месси также выступал за сборную в 2014 году, когда она проиграла Германии в финале.