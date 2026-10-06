Евролига отклонила предложение НБА, но переговоры продолжатся

О том, что стороны пока не закрыли возможность договориться, свидетельствует и то, что Евролига официально не утвердила планы расширения и создания новых клубов, хотя акционеры поддержали проект. Это оставляет пространство для переговоров о будущем устройстве европейского баскетбола.