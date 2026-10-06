Евролига отклонила предложение НБА, но переговоры продолжатся
На встрече владельцев клубов в Италии баскетбольная Евролига отклонила предложение НБА о сотрудничестве, однако стороны продолжат переговоры, сообщает сайт Sportando со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.
По данным ANSA, на встрече также не приняли решение о расширении турнира с 20 до 24 команд. Однако сам диалог между Евролигой и НБА продолжается.
О том, что стороны пока не закрыли возможность договориться, свидетельствует и то, что Евролига официально не утвердила планы расширения и создания новых клубов, хотя акционеры поддержали проект. Это оставляет пространство для переговоров о будущем устройстве европейского баскетбола.
Что предлагает НБА
Полный текст предложения и его финансовые условия публично не раскрыты. По сообщениям спортивных СМИ, НБА предлагает Евролиге сохранить нынешнюю структуру из 13 клубов-акционеров, приостановить расширение до 24 команд и отказаться от перехода к собственной франшизной модели. Ряд изданий описывает предложение как попытку NBA получить контроль над турниром.
Отдельно НБА вместе с ФИБА готовит собственную европейскую лигу, которая может стартовать в октябре 2027 года. Предполагаемый формат – 16 команд: 12 постоянных франшиз и четыре места, разыгрываемых через спортивную квалификацию. Среди городов, на которые, по сообщениям СМИ, ориентируется НБА, – Мадрид, Барселона, Париж, Лион, Лондон, Манчестер, Берлин, Мюнхен, Рим, Милан, Афины и Стамбул.
Это планы отдельной лиги NBA Europe, а не подтвержденное условие соглашения с Евролигой. Если договориться не удастся, НБА намерена продвигать свой проект самостоятельно.
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