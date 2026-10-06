ВИДЕО: Александр Овечкин объявил о завершении своей карьеры в НХЛ

"Для меня было важно объявить об этом до нашего первого домашнего матча, чтобы поблагодарить всех, кто связан с этим видом спорта, а также всех, кто так много значил для меня и моей семьи и помогал нам и в хорошие моменты, и во время тяжелых поражений. Без них я не смог бы добиться всего, чего достиг в жизни. Я с нетерпением жду этого сезона вместе с товарищами по команде, и мы сделаем все, чтобы этот год стал особенным", – сказал Овечкин.