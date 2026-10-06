ВИДЕО: Александр Овечкин объявил о завершении своей карьеры в НХЛ
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин объявил, что этот сезон станет последним в его карьере.
41-летний Овечкин начал свой 22-й сезон в НХЛ. На его счету 929 голов – это значительно больше прежнего рекорда лиги, принадлежавшего Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы. Этим летом Овечкин подписал с "Вашингтон Кэпиталз" контракт на один сезон.
В прошлом сезоне он сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата. Овечкин стал самым результативным игроком команды, забросив 32 шайбы и набрав 64 очка.
Овечкин рассказал, что решение завершить карьеру после этого сезона он принял летом вместе с семьей.
"Для меня было важно объявить об этом до нашего первого домашнего матча, чтобы поблагодарить всех, кто связан с этим видом спорта, а также всех, кто так много значил для меня и моей семьи и помогал нам и в хорошие моменты, и во время тяжелых поражений. Без них я не смог бы добиться всего, чего достиг в жизни. Я с нетерпением жду этого сезона вместе с товарищами по команде, и мы сделаем все, чтобы этот год стал особенным", – сказал Овечкин.
Первый домашний матч нового сезона "Вашингтон Кэпиталз" проведет в среду против "Питтсбург Пингвинз", за который играет латвийский вратарь Артур Шилов. В составе "Пингвинз" выступает и другой нападающий, дебютировавший в НХЛ в 2005 году, – Сидни Кросби. Для Кросби этот сезон также станет последним по действующему контракту, однако он не объявлял о намерении завершить карьеру.
В этом сезоне Овечкин и Кросби присоединятся к Горди Хоу, Алексу Дельвеккио, Стэну Миките и Стиву Айзерману. Это единственные игроки в истории НХЛ, которые провели 22 сезона в составе одной команды.
"Вашингтон Кэпиталз" начали сезон с одной победы в двух матчах и сейчас занимают десятое место в Восточной конференции. В этих играх Овечкин набрал одно очко за результативную передачу.
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