Артур Шилов помог "Питтсбург Пингвинз" одержать победу в овертайме
Латвийский вратарь Артур Шилов в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отразил 20 бросков и помог "Питтсбург Пингвинз" одержать победу над "Монреаль Канадиенс" на своем льду со счетом 6:5 (1:1, 4:1, 0:3, 1:0).
Латвийский голкипер отразил 20 из 25 бросков соперника, справившись с 80% бросков.
Спустя неполные четыре минуты после начала встречи гостей вывел вперед Коул Кофилд, однако еще в первом периоде Евгений Малкин сравнял счет, реализовав большинство.
Во втором периоде хоккеисты "Пингвинз" четыре раза поразили ворота монреальской команды. Отличились Деклан Карлайл, Самюэль Жирар, Томми Новак и Бен Киндел, благодаря чему счет стал 5:1.
В концовке второго периода Нику Сузуки удалось поразить ворота Шилова, а в третьем периоде "Канадиенс" сравняли счет. Вторую шайбу в матче забросил Кофилд, также отличился Крис Крайдер, а менее чем за минуту до окончания основного времени Иван Демидов сделал счет 5:5.
В овертайме спустя полторы минуты Новак забросил победную шайбу "Пингвинз".
"Пингвинз" набрали четыре очка в двух матчах и занимают первое место в Восточной конференции, а "Канадиенс" с тремя очками находятся на четвертой позиции.
Читайте продолжение после рекламы