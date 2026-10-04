Артур Шилов помог "Питтсбург Пингвинз" одержать победу в овертайме

В концовке второго периода Нику Сузуки удалось поразить ворота Шилова, а в третьем периоде "Канадиенс" сравняли счет. Вторую шайбу в матче забросил Кофилд, также отличился Крис Крайдер, а менее чем за минуту до окончания основного времени Иван Демидов сделал счет 5:5.