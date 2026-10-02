Избран новый президент Международной федерации хоккея
Сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) на Тенерифе новым президентом организации был избран немец Франц Райндль, сообщает ИИХФ.
Голосование проходило в два тура. В первом туре больше всего голосов – 48, или 41,03% – получил чех Петр Бржиза. За Райндля проголосовали 36 делегатов, или 30,77%, а за представителя Кыргызстана Айваза Оморканова – 33, или 28,21%.
Поскольку ни одному из кандидатов не удалось преодолеть 50-процентный барьер, состоялся второй тур, в который вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Во втором туре Райндль получил 60 голосов, или 51,28%, а Бржиза – 57 голосов, или 48,72%.
71-летний Райндль – бывший хоккеист, который в 1976 году в составе сборной Германии завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. После завершения игровой карьеры в 1988 году Райндль тренировал несколько немецких клубов, а с 1992 по 2014 год был генеральным менеджером сборной Германии. Он также был одним из создателей Немецкой хоккейной лиги (DEL) и возглавлял ее с 1994 по 1996 год.
С 2014 по 2022 год Райндль занимал пост президента Федерации хоккея Германии (DEB). Параллельно с 2016 года он входил в совет ИИХФ, а в течение последнего десятилетия также возглавлял несколько комитетов организации.
На пост президента ИИХФ претендовали девять кандидатов – датчанин Хенрик Бах Нильсен, Бржиза, Сергей Гончаров из Беларуси, испанец Франк Гонсалес, грузин Закария Хечуашвили, Оморканов, словенец Матяж Раковец, эстонец Яан Мелдер и Райндль.
Срок полномочий президента ИИХФ завершится в октябре 2030 года. Он также возглавит совет ИИХФ, в состав которого войдут 15 человек.
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Представитель Латвии Виестурс Козиолс первоначально планировал баллотироваться на пост старшего вице-президента, однако перед голосованием снял свою кандидатуру.
Старшим вице-президентом был избран Бржиза, который в заключительном голосовании получил 67 голосов, или 57,26%. Оморканов получил 44 голоса, или 37,61%, а швед Андерс Ларссон – шесть голосов, или 5,13%.
Региональным вице-президентом по зоне Европы и Африки был избран бывший президент Федерации хоккея Словакии (SZLH) Игор Немечек. В заключительном голосовании он получил 68 голосов, или 58,12%, опередив финна Хейкки Хиетанена, за которого проголосовали 49 делегатов, или 41,88%.
Региональным вице-президентом по Америке и Океании был избран Майк Тримболи из США, который уже в первом туре получил 93,1% голосов. Региональным вице-президентом по Азии была утверждена Сьюзи Джо из Южной Кореи, набравшая 51,28% голосов. Оморканов получил 39,32%, а Денис Каратаев из Казахстана – 11,52%.