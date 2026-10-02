Избран новый президент Международной федерации хоккея

71-летний Райндль – бывший хоккеист, который в 1976 году в составе сборной Германии завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. После завершения игровой карьеры в 1988 году Райндль тренировал несколько немецких клубов, а с 1992 по 2014 год был генеральным менеджером сборной Германии. Он также был одним из создателей Немецкой хоккейной лиги (DEL) и возглавлял ее с 1994 по 1996 год.