В Латвии создают особый фонд, который будет поддерживать развитие спорта

Средства фонда можно будет направлять на детский и молодежный спорт, массовый спорт, популяризацию регулярной физической активности, а также спорт высших достижений, развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры. Поддержка предусмотрена и для укрепления потенциала спортивных организаций и специалистов отрасли, а также для инициатив, способствующих инновациям и международной конкурентоспособности спортивной отрасли.