В Латвии создают особый фонд, который будет поддерживать развитие спорта
Сейм в окончательном чтении принял закон о Государственном фонде спорта. Он предусматривает создание нового инструмента финансирования отрасли для реализации целей государственной спортивной политики и содействия ее устойчивому развитию.
Новый Государственный фонд спорта станет юридическим лицом публичного права, находящимся в ведении министра образования и науки. Фонд будет привлекать и администрировать средства из разных источников, в том числе из государственного бюджета, фондов Европейского союза и пожертвований, направляя их на реализацию приоритетов спортивной отрасли.
Цель закона – совершенствовать систему финансирования спорта, улучшить координацию, усилить ориентацию на результаты и способствовать более эффективному использованию государственных средств. Финансирование планируется предоставлять через конкурсы проектов, целевые программы и другие инструменты поддержки.
Закон предусматривает, что при подготовке ежегодного законопроекта о государственном бюджете Кабинету министров нужно будет ежегодно выделять на достижение целей фонда дополнительное финансирование в размере не менее 5 млн евро.
Средства фонда можно будет направлять на детский и молодежный спорт, массовый спорт, популяризацию регулярной физической активности, а также спорт высших достижений, развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры. Поддержка предусмотрена и для укрепления потенциала спортивных организаций и специалистов отрасли, а также для инициатив, способствующих инновациям и международной конкурентоспособности спортивной отрасли.
Согласно закону, деятельностью фонда будет руководить совет, в котором будут представлены несколько министров, самоуправления, Латвийский олимпийский комитет, Латвийский паралимпийский комитет и спортивные федерации.
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