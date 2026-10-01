ВИДЕО: Артур Шилов оставил свои ворота "сухими" в первом матче чемпионата НХЛ
Латвийский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Артур Шилов в первом матче сезона против "Филадельфия Флайерз" сыграл на ноль.
"Питтсбург" в первом матче сезона на выезде одержал победу со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Шилов отразил все 19 бросков и записал на свой счет третью "сухую" победу в карьере в НХЛ.
Шилов также стал лишь пятым вратарем в истории НХЛ, которому удалось не пропустить ни одной шайбы в стартовом матче два сезона подряд. До него этого добивались Анти Ниеми, Шон Берк, Гленн Холл и Жак Плант.
"Чувствовал себя уверенно. Старался бороться за каждую шайбу и делать свою работу", – сказал Шилов после победы.
Латвийский вратарь также отметил, что особенно приятно было обыграть команду, которой "Питтсбург" проиграл в прошлом сезоне в плей-офф Кубка Стэнли. Кроме того, "Филадельфия" – соперник "Питтсбурга" по дивизиону.
"Вся команда сыграла отлично, – добавил 25-летний Шилов, который перед началом сезона договорился с "Питтсбургом" о продлении контракта на один год. – Мы можем многое взять из этой игры в следующие матчи".
До перехода в "Питтсбург" Шилов за три сезона провел 19 матчей регулярного чемпионата в составе "Ванкувер Кэнакс", а в прошлом сезоне сыграл 39 матчей за клуб из Питтсбурга.
Лучший вратарь чемпионата мира 2023 года за карьеру в НХЛ провел 59 матчей, одержал 28 побед, в среднем пропускал 3,04 шайбы за игру, отражал 88,8% бросков и трижды сыграл на ноль.
Следующий матч "Питтсбург" проведет в ночь на воскресенье по латвийскому времени: на своем льду команда примет хоккеистов "Монреаль Канадиенс".
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