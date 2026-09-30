ВИДЕО: тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" оценил первую игру латвийского хоккеиста в чемпионате НХЛ

"Думаю, он справился хорошо, – сказал Салливан об игре дебютанта. – В начале матча все происходило очень быстро, и он немного не успевал. Но по ходу игры он успокоился и освоился. Мы очень довольны Албертсом. Он будет только прибавлять. Видны его подвижность, работа клюшкой и габариты. Ему просто нужно привыкнуть к темпу и играть немного спокойнее. У него все будет в порядке".