ВИДЕО: тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" оценил первую игру латвийского хоккеиста в чемпионате НХЛ
Латвийский защитник Албертс Шмитс, который во вторник в возрасте 18 лет дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), самокритично оценил свой первый матч за "Нью-Йорк Рейнджерс". Но тренер его похвалил.
"Рейнджерс" в гостях уступили "Бостон Брюинз" со счетом 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). Шмитс провел на льду чуть менее 17 минут, отметившись одним заблокированным броском, двумя силовыми приемами, двумя потерями шайбы и отрицательным показателем полезности -1.
#NYR Alberts Šmits takes his rookie lap to a chorus of boos in Boston pic.twitter.com/EoKSvXFWeu— Mollie Walker (@MollieeWalkerr) September 29, 2026
"В некоторых моментах мне нужно принимать более удачные решения, – сказал после матча Шмитс, ставший самым молодым защитником "Рейнджерс" в истории клуба, сыгравшим в стартовом матче сезона. – В паре эпизодов я сыграл не так, как следовало, и хотел бы это исправить. Лучшее, что я могу сейчас сделать, – обдумать все и извлечь уроки. Постараться, чтобы в будущем такие ошибки больше не повторялись".
Между тем главный тренер "Рейнджерс" Майк Салливан, для которого эта игра стала 1000-й в лиге, после матча похвалил Шмитса, заявив, что тот будет только прибавлять.
"Думаю, он справился хорошо, – сказал Салливан об игре дебютанта. – В начале матча все происходило очень быстро, и он немного не успевал. Но по ходу игры он успокоился и освоился. Мы очень довольны Албертсом. Он будет только прибавлять. Видны его подвижность, работа клюшкой и габариты. Ему просто нужно привыкнуть к темпу и играть немного спокойнее. У него все будет в порядке".
Шмитс стал 31-м латвийским хоккеистом, принявшим участие в матчах НХЛ, и девятым латвийским защитником в лиге. Кроме того, он стал вторым самым молодым дебютантом среди защитников "Рейнджерс" за последние 80 лет и самым молодым латвийским дебютантом в истории сильнейшей лиги мира.
2026 fifth overall pick Alberts Smits is making his NHL debut for the @NYRangers! 🗽 #NHLFaceOff— NHL (@NHL) September 29, 2026
📺: @espn ➡️ https://t.co/ABiQF8Qh5o pic.twitter.com/umg1mHgE2A
На драфте этого года "Рейнджерс" выбрали Шмитса в первом раунде под пятым номером – самым высоким среди всех латвийских хоккеистов.
Следующий матч "Рейнджерс" проведут в ночь на пятницу по латвийскому времени, когда на своей арене "Мэдисон-сквер-гарден" примут "Тампа-Бэй Лайтнинг", за которую выступает латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс.