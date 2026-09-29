В аэропорту Риги встречают мужскую сборную Латвии U-18 по регби-7 после победы в Будапеште и завоевания первого места во втором дивизионе чемпионата Европы - Trophy.
В Латвии
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Кому достанутся деньги? Правительство выделило почти 1,5 млн евро на спортивные мероприятия и сборные Латвии
Почти 1,5 млн евро направят на поддержку международных спортивных соревнований и подготовку сборных Латвии. Деньги получат несколько спортивных федераций - в том числе на проведение этапов Кубка мира, чемпионатов и участие латвийских спортсменов в международных турнирах.
Кабинет министров 29 сентября принял решение выделить 1 499 965 евро на организацию международных спортивных соревнований национального значения в Латвии и участие сборных страны в важных спортивных мероприятиях.
Финансирование получат мероприятия, которые проходят в 2026 году и в начале 2027 года. В частности:
- Латвийский союз флорбола получит 137 880 евро на подготовку мужской сборной по флорболу и участие в финальном турнире чемпионата мира 2026 года в Тампере (Финляндия). Еще 52 493 евро выделено на организацию в Риге финального турнира чемпионата мира среди юниоров до 19 лет 2027 года и подготовку сборной Латвии к этому турниру.
- Латвийская федерация санного спорта получит 205 070 евро на организацию в Сигулде четвертого этапа Кубка мира FIL Eberspacher по санному спорту в январе 2027 года.
- 395 000 евро выделено Латвийской федерации мотоспорта на оплату лицензии на проведение этапа чемпионата мира по мотокроссу в классе MXGP в 2027 году.
- Латвийская федерация бобслея и скелетона получит 112 000 евро на организацию в Сигулде заключительного этапа Кубка мира IBSF по бобслею и скелетону в феврале 2027 года.
- Латвийской федерации биатлона выделено 65 500 евро на проведение этапа Кубка IBU среди юниоров в Мадоне с 11 по 17 января 2027 года.
- Латвийский баскетбольный союз получит 249 612 евро на подготовку женской и мужской сборных Латвии до 16 лет и их участие в финальных турнирах чемпионата Европы FIBA 2026 года, а также на подготовку женской сборной до 17 лет и ее участие в финальном турнире чемпионата мира FIBA 2026 года.
- Латвийская федерация гандбола получит 102 285 евро на подготовку мужской сборной до 20 лет и ее участие в финальном турнире EURO 2026.
- Латвийская федерация регби получит 20 000 евро на подготовку мужской сборной до 18 лет по регби-7 и ее участие в чемпионате Европы 2027 года.
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Расходы на мероприятия, которые уже состоялись, будут покрыты в соответствии с фактическими затратами.