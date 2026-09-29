Сразу семь латвийских хоккеистов начинают сезон в составах клубов НХЛ

В прошлом сезоне "Каролина Харрикейнз" во второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:2. За весь плей-офф команда потерпела лишь три поражения, два из них – в финале. Победителем регулярного чемпионата стал "Колорадо Эвеланш", набравший 121 очко и занявший первое место в Западной конференции. На Востоке лидировала "Каролина".