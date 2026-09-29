Сразу семь латвийских хоккеистов начинают сезон в составах клубов НХЛ
Сегодня пятью матчами начинается новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уже в первый игровой день на лед выйдут четыре хоккеиста из Латвии, при этом Альберт Шмитс дебютирует в сильнейшей лиге мира.
Во вторник "Флорида Пантерз", за которую выступают Увис Балинскис и Сандис Вилманис, сыграет в гостях с действующим чемпионом – "Каролиной Харрикейнз". Матч начнется в полночь со вторника на среду по латвийскому времени. В 02:00 "Торонто Мейпл Лифс" Теодора Блюгерса примет "Монреаль Канадиенс". Новичок команды из Торонто Элвис Мерзликин из-за травмы не сыграет. В 03:00 "Нью-Йорк Рейнджерс" Альберта Шмитса встретится на выезде с "Бостон Брюинз".
Днем позже "Питтсбург Пингвинз", за который выступает Артур Шилов, сыграет в гостях с "Филадельфией Флайерз". Первый матч Земгуса Гиргенсонса и "Тампы-Бэй Лайтнинг" состоится в четверг.
Сезон в составах клубов НХЛ начнут семь латвийских хоккеистов. Еще четверо будут бороться за возможность дебютировать в лиге, выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Эдуардс Тралмакс сыграет за фарм-клуб "Эдмонтон Ойлерз" – "Бейкерсфилд Кондорс". Данс Лочмелис третий сезон подряд проведет в "Провиденс Брюинз", фарм-клубе "Бостона". Эрикс Матейко, восстановившийся после прошлогодней травмы, будет выступать за "Херши Беарс", фарм-клуб "Вашингтон Кэпиталз". Анри Равинскис присоединится к "Абботсфорд Кэнакс", фарм-клубу "Ванкувер Кэнакс".
В прошлом сезоне "Каролина Харрикейнз" во второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:2. За весь плей-офф команда потерпела лишь три поражения, два из них – в финале. Победителем регулярного чемпионата стал "Колорадо Эвеланш", набравший 121 очко и занявший первое место в Западной конференции. На Востоке лидировала "Каролина".
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Мнения опрошенных НХЛ экспертов о будущем обладателе Кубка Стэнли расходятся. Главным фаворитом называют "Колорадо Эвеланш". В числе претендентов также "Каролина Харрикейнз", "Монреаль Канадиенс", "Флорида Пантерз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Даллас Старз". Среди основных кандидатов на "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному игроку плей-офф – эксперты выделяют хоккеистов "Колорадо" Кейла Макара и Натана Маккиннона. Еще восемь игроков получили по одному голосу. По итогам прошлого сезона награду получил Джордан Стаал, который в 37 лет стал самым возрастным ее обладателем.
Впервые каждый клуб проведет в регулярном чемпионате по 84 матча. Всего в лиге состоятся 1344 игры. Из-за увеличения числа матчей регулярного сезона команды сыграли меньше предсезонных встреч. В прошлом сезоне хоккеисты НХЛ впервые с 2014 года представляли свои сборные на Олимпийских играх. В этом сезоне вернется Матч всех звезд: пять команд будут играть в формате "три на три".
Регулярный чемпионат завершится 10 апреля. Затем начнется борьба за Кубок Стэнли, а чемпион НХЛ 2027 года определится в финальной серии, запланированной на июнь.