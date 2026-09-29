33 медали за два дня: борцы из Даугавпилса покорили Dinaburg Cup 2026
19 и 20 сентября в Daugavpils Olimpiskais centrs прошел международный молодежный турнир по борьбе Dinaburg Cup 2026, собравший спортсменов из 19 стран. Главным триумфатором стала Daugavpils Sporta skola - ее воспитанники завоевали 33 медали.
В этом году Dinaburg Cup объединил представителей 19 стран - Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Австрии, Польши, Чехии, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Италии, Испании, Хорватии, Израиля и Монако. В клубном зачете были представлены 50 команд.
Спортсмены U15 и U17 соревновались в греко-римской, вольной и женской вольной борьбе. Особенно успешным турнир стал для хозяев - воспитанники Daugavpils Sporta skola завоевали 13 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Еще четыре награды получили представители даугавпилсского клуба Victory-1 - два серебра и две бронзы. В официальном клубном рейтинге LigaDB Daugavpils Sporta skola набрала 136 очков и заняла первое место.
Высокий уровень соревнований подтверждал и состав участников. На ковер в Даугавпилсе вышла чемпионка Европы U15 этого года София Платонова. Призеры чемпионата Европы U17 Дарья Маркова и Эрнест Стабиньш также одержали победы в своих весовых категориях на Dinaburg Cup 2026.
В первый день соревнований, 19 сентября, в греко-римской борьбе золото для Daugavpils Sporta skola завоевали Никита Раззивкин в категории U15 до 38 кг и Салвис Бружс в U15 до 100 кг. Артем Щербаков стал серебряным призером среди спортсменов U17 до 45 кг.
На следующий день даугавпилсские спортсмены собрали целую россыпь наград в вольной борьбе. В U15 победителями стали Рейнис Мазуров, Ричард Наливайко, Эдвин Тейванс, Артем Павлов и Кирилл Дерюгин. В U17 первые места заняли Артур Низин и Никита Шапкин.
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Одним из самых ярких выступлений турнира стал результат Артема Павлова. За четыре поединка он набрал 44 очка и не позволил соперникам заработать ни одного. В решающей схватке юный спортсмен победил со счетом 12:0.
Еще один примечательный результат был зафиксирован в категории U15 до 44 кг - весь пьедестал заняли воспитанники Daugavpils Sporta skola. Первым стал Эдвин Тейванс, следом расположились Кирилл Сонин и Кирилл Селезенс.
Успешно выступили и девушки. В женской вольной борьбе воспитанницы Daugavpils Sporta skola победили сразу в четырех весовых категориях U15. Золото завоевали Рита Горина, Каролина Герасимова, Агата Федорова и Адриана Селицка.
В категории Адрианы Селицки весь пьедестал также оказался даугавпилсским - серебро получила Каролина Гетовте, бронзу - Лина Никифорова. Среди спортсменок U17 Ева Ивановска завоевала серебро, а Алина Шиманска - бронзу.
Dinaburg Cup 2026 не ограничился двумя соревновательными днями. До и после турнира в Даугавпилсе организовали международные интенсивные тренировки и мастер-классы.
С 14 по 18 сентября вместе тренировались спортсмены, занимающиеся греко-римской борьбой, а с 21 по 24 сентября - представители вольной и женской вольной борьбы. К занятиям присоединились и спортсмены сборных Латвии. Возможность тренироваться с соперниками из других стран позволила участникам обменяться опытом, а тренерам - обсудить методы подготовки и разобрать увиденные на турнире эпизоды.
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Серьезным был и судейский состав. Работу судей координировал Янис Рончс, работавший на двух Олимпийских играх. Из Грузии приехал олимпийский судья Руслан Дарсания. В турнире также участвовали четыре почетных судьи международной федерации United World Wrestling и еще девять судей первой категории федерации. Спорные моменты поединков можно было пересматривать на видео.
Позаботились организаторы и о спортсменах после выхода с ковра. В специальной Recovery Zone им помогали 18 студенток программы физиотерапии Daugavpils Universitāte. Для будущих специалистов турнир стал возможностью применить полученные знания на практике и получить опыт работы с молодыми спортсменами.
Необычная деталь турнира - специальные блоки, которые тренеры использовали для запроса видеопросмотра спорных моментов, изготовили участники реабилитационных мастерских с инвалидностью.