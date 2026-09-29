33 медали за два дня: борцы из Даугавпилса покорили Dinaburg Cup 2026

С 14 по 18 сентября вместе тренировались спортсмены, занимающиеся греко-римской борьбой, а с 21 по 24 сентября - представители вольной и женской вольной борьбы. К занятиям присоединились и спортсмены сборных Латвии. Возможность тренироваться с соперниками из других стран позволила участникам обменяться опытом, а тренерам - обсудить методы подготовки и разобрать увиденные на турнире эпизоды.