Сезон еще не начался, а у Порзиньгиса уже проблемы со здоровьем

Генеральный менеджер "Уорриорз" сообщил журналистам, что Порзиньгис столкнулся с проблемами со здоровьем и пока не присоединится к тренировочному лагерю команды. Пока неизвестно, когда он сможет полноценно вернуться к тренировкам.