Лучшего латвийского баскетболиста замучили травмы.
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Сезон еще не начался, а у Порзиньгиса уже проблемы со здоровьем
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис пропустит часть тренировочного лагеря клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" из-за проблем со здоровьем, сообщает обозреватель ESPN Энтони Слейтер.
Генеральный менеджер "Уорриорз" сообщил журналистам, что Порзиньгис столкнулся с проблемами со здоровьем и пока не присоединится к тренировочному лагерю команды. Пока неизвестно, когда он сможет полноценно вернуться к тренировкам.
В конце июня Порзиньгис договорился с "Уорриорз" о продлении контракта на два года.
Первый матч регулярного чемпионата команда из Голден Стэйт проведет 21 октября.