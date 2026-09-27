В мире шахмат - размен фигур: вместо россиянина ФИДЕ будет руководить казахстанский миллиардер
Президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) избран казахстанский миллиардер Тимур Турлов.
Во втором туре голосования Турлов получил 110 из 192 голосов. На пост президента также претендовали представители Германии Вадим Розенштейн и Хенрик Биттнер.
Родившийся в России Турлов с 2023 года возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат.
Турлов является основателем и владельцем инвестиционной компании и финансового холдинга Freedom Holding. Forbes оценивает его состояние в 7,4 млрд долларов США.
Избрание Турлова президентом ФИДЕ не поддержала Федерация шахмат Украины (ФШУ), объяснив свою позицию тем, что он по-прежнему находится в санкционном списке Украины. Хотя в поддержку Турлова выступил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, федерация в своем заявлении подчеркнула, что Подоляк не имеет отношения к ФШУ.
Предыдущие восемь лет ФИДЕ возглавлял бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, который летом был включен в санкционный пакет Европейского союза.