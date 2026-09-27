В мире шахмат - размен фигур: вместо россиянина ФИДЕ будет руководить казахстанский миллиардер
Фото: Shutterstock
Санкциям ЕС - шах и мат.
В мире

В мире шахмат - размен фигур: вместо россиянина ФИДЕ будет руководить казахстанский миллиардер

Отдел спорта

LETA / Otkrito.lv

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Президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) избран казахстанский миллиардер Тимур Турлов.

Во втором туре голосования Турлов получил 110 из 192 голосов. На пост президента также претендовали представители Германии Вадим Розенштейн и Хенрик Биттнер.

Родившийся в России Турлов с 2023 года возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат.

Турлов является основателем и владельцем инвестиционной компании и финансового холдинга Freedom Holding. Forbes оценивает его состояние в 7,4 млрд долларов США.

Избрание Турлова президентом ФИДЕ не поддержала Федерация шахмат Украины (ФШУ), объяснив свою позицию тем, что он по-прежнему находится в санкционном списке Украины. Хотя в поддержку Турлова выступил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, федерация в своем заявлении подчеркнула, что Подоляк не имеет отношения к ФШУ.

Предыдущие восемь лет ФИДЕ возглавлял бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, который летом был включен в санкционный пакет Европейского союза.

Темы

Михаил ПодолякForbesАркадий ДворковичСША

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