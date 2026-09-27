В мире шахмат - размен фигур: вместо россиянина ФИДЕ будет руководить казахстанский миллиардер

Избрание Турлова президентом ФИДЕ не поддержала Федерация шахмат Украины (ФШУ), объяснив свою позицию тем, что он по-прежнему находится в санкционном списке Украины. Хотя в поддержку Турлова выступил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, федерация в своем заявлении подчеркнула, что Подоляк не имеет отношения к ФШУ.