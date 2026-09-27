Выступающий за "Флорида Пантерз" Сандис Вилманис отличился в проверочной игре НХЛ
Латвийский нападающий Сандис Вилманис отметился заброшенной шайбой и реализованным послематчевым буллитом в последней предсезонной игре клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз".
"Флорида", за которую выступают Вилманис и Увис Балинскис, дома со счетом 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2) уступила "Тампа-Бэй Лайтнинг", в составе которой играл Земгус Гиргенсонс.
Вилманис забросил шайбу в концовке первого периода, сравняв счет – 1:1. В серии послематчевых буллитов он стал единственным хоккеистом "Флориды", которому удалось переиграть вратаря соперников.
Всего Вилманис провел на льду 20 минут и 15 секунд, дважды бросил по воротам, получил двухминутное удаление, провел пять силовых приемов, выиграл два из пяти вбрасываний и завершил встречу с положительным коэффициентом полезности +1.
Балинскис провел на льду 24 минуты и 46 секунд, заблокировал два броска и провел один силовой прием, завершив матч с нейтральным коэффициентом полезности.
В составе победителей Гиргенсонс сыграл 14 минут и 24 секунды. За это время он один раз бросил по воротам, провел три силовых приема, заблокировал один бросок и выиграл шесть из 11 вбрасываний. Его коэффициент полезности остался нейтральным.
В другом матче "Питтсбург Пингвинз", за который выступает Артур Шилов, в гостях со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) победил "Баффало Сейбрз".
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Латвийский голкипер отразил 23 из 24 бросков по своим воротам – 95,8%. Единственную шайбу Шилов пропустил в середине третьего периода, когда Райан Маклауд реализовал большинство в составе "Баффало".