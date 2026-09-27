Выступающий за "Флорида Пантерз" Сандис Вилманис отличился в проверочной игре НХЛ

В составе победителей Гиргенсонс сыграл 14 минут и 24 секунды. За это время он один раз бросил по воротам, провел три силовых приема, заблокировал один бросок и выиграл шесть из 11 вбрасываний. Его коэффициент полезности остался нейтральным.