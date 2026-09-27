Сборная Польши в третий раз стала чемпионом Европы по волейболу
Мужская сборная Польши по волейболу в Милане завоевала третий в своей истории титул чемпиона Европы. В финале Польша со счетом 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) победила Францию.
В составе польской сборной 16 очков набрал Бартломей Болондзь, по 13 очков принесли Томаш Форналь и Вильфредо Леон, который отметился четырьмя эйсами, а 12 очков набрал Бартломей Леманьский.
У французов 20 очков набрал Матис Энно, еще 18 очков на счету Тео Фора.
Польские волейболисты также завоевали путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Польша становилась чемпионом Европы в 2009 и 2023 годах. Франция, выигравшая чемпионат Европы в 2015 году, в пятый раз в своей истории завоевала серебряные медали.
Сборная Латвии встречалась с Польшей в 1/8 финала, а с Францией – на групповом этапе.
Тем временем первую в своей истории медаль чемпионата Европы завоевала сборная Финляндии, которая в матче за бронзу со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) победила Словению.
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У финнов 19 очков набрал Ноа Марттила, четыре из них – на блоке. Его старший брат Лука набрал 17 очков. В составе сборной Словении 15 очков принес Рок Можич.
Чемпионат Европы проходил в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Сборная Латвии провела матчи группы D в румынском городе Клуж-Напока, где также выступали команды Румынии, Германии, Франции, Швейцарии и Турции.
По итогам чемпионата сборная Латвии заняла 15-е место.