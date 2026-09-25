Футбольные лиги Англии, Испании, Италии и Германии призвали реформировать ФИФА

"Любое значимое предложение ФИФА должно начинаться с четко сформулированного обоснования, доказательств и независимой оценки, опубликованной до принятия решения. В ней должно рассматриваться влияние на игроков, клубы, лиги и болельщиков, а также оцениваться влияние на все заинтересованные стороны и развитие футбола".