Футбольные лиги Англии, Испании, Италии и Германии призвали реформировать ФИФА
Четыре ведущие европейские футбольные лиги — английская Премьер-лига, испанская "Ла Лига", итальянская Серия А и немецкая Бундеслига — призвали провести реформу Международной федерации футбола (ФИФА).
"Необходима существенная реформа управления, чтобы восстановить четко установленные уставом границы деятельности ФИФА, в том числе обеспечить уверенность в том, что отдельные дисциплинарные вопросы однозначно защищены от политического вмешательства", — говорится в заявлении четырех лиг, направленном агентству AFP.
"Мы выступаем с общей позицией — как основатели организаций European Leagues и World Leagues Association, — поскольку понимаем, как непрерывная экспансия ФИФА влияет на каждого".
Заявление появилось всего через несколько дней после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести консультации с национальными федерациями по вопросу реформирования управления организацией.
Ранее Инфантино подвергся резкой критике из-за плана привлечь частные инвестиции в мужской и женский чемпионаты мира.
Лиги предлагают создать постоянный орган, в котором были бы представлены национальные ассоциации, лиги, клубы и игроки как мужского, так и женского футбола.
"Этот новый орган должен получать полную информацию о новых инициативах и играть значимую роль в процессе принятия решений ФИФА", — говорится в заявлении.
"Любое значимое предложение ФИФА должно начинаться с четко сформулированного обоснования, доказательств и независимой оценки, опубликованной до принятия решения. В ней должно рассматриваться влияние на игроков, клубы, лиги и болельщиков, а также оцениваться влияние на все заинтересованные стороны и развитие футбола".
В заявлении также содержится призыв защитить роль ФИФА как "регулятора и хранителя игры" и отделить ее от коммерческой деятельности организации.
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Четыре лиги призвали выдвигать на пост президента ФИФА кандидатов, которые обязуются реализовать эти принципы "в течение первых 100 дней после начала следующего президентского срока".
В настоящее время Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА на выборах, которые состоятся 18 марта 2027 года, однако выдвигать кандидатуры можно до 18 ноября.