Новая звезда латвийского баскетбола Беруэ получил приглашение в тренировочный лагерь США

Лидер сборной Латвии по баскетболу U-16 Бенджамин Янис Беруэ получил приглашение принять участие в октябре в лагере юниорской сборной США. Всего приглашения на эти сборы получили 50 баскетболистов из четырех возрастных групп. Беруэ, родившийся в 2010 году, примет участие в таком лагере уже в третий раз.