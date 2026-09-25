Новая звезда латвийского баскетбола Беруэ получил приглашение в тренировочный лагерь США
16-летний латвийский спортсмен Бенджамин Янис Беруэ продолжает привлекать внимание американского баскетбола: после золотого чемпионата Европы и звания MVP лидер латвийской сборной получил приглашение на сборы в США.
Лидер сборной Латвии по баскетболу U-16 Бенджамин Янис Беруэ получил приглашение принять участие в октябре в лагере юниорской сборной США. Всего приглашения на эти сборы получили 50 баскетболистов из четырех возрастных групп. Беруэ, родившийся в 2010 году, примет участие в таком лагере уже в третий раз.
Мать баскетболиста - латвийская баскетболистка Ласма Екобсоне, а отец - бывший игрок в американский футбол Ричард Беруэ. Ранее Otkrito.lv зассказывал историю его пути к успеху.
Этим летом на чемпионате Европы среди игроков до 16 лет Беруэ был признан самым ценным игроком турнира и помог сборной Латвии завоевать золотые медали. Беруэ стал самым результативным баскетболистом чемпионата, набирая в среднем 23,6 очка за матч.
Кроме того, он лидировал по среднему количеству подборов - 15 за игру, блок-шотов - 3,6, времени на площадке - 32,8 минуты, а также по среднему показателю эффективности - 36,3 балла. Также Беруэ стал одним из лидеров турнира по количеству оформленных double-double.