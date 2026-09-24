Стало известно, когда гонки Формулы-1 вернутся в Турцию

Гонщики будут соревноваться на 5,3-километровой кольцевой трассе TOSFED İstanbul Park, где есть множество возможностей для обгона и резкие перепады высот, влияющие на выступление как пилотов, так и машин. Особенно сложен восьмой поворот с несколькими апексами, благодаря которому трасса получила мировую известность. Это скоростной левый поворот, требующий от гонщиков исключительного чувства баланса и создающий значительную боковую нагрузку как для пилотов, так и для шин. Зрителей ждут напряженная борьба и драматичные моменты: трасса сочетает высокую скорость, ритм и техническую сложность.

