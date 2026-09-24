Стало известно, когда гонки Формулы-1 вернутся в Турцию
Опубликован календарь чемпионата мира Формула-1 2027 года. В соревнования вернулся Гран-при Турции, который пройдет на трассе TOSFED İstanbul Park с 1 по 3 октября 2027 года.
О возвращении Турции в календарь Формулы-1 впервые объявили в апреле. Теперь известна и дата соревнований. После шестилетнего перерыва в Стамбул вновь приедут лучшие гонщики мира и тысячи болельщиков. Гран-при Турции в десятый раз пройдет на трассе TOSFED İstanbul Park, которая считается одной из самых технически сложных в чемпионате.
Гонщики будут соревноваться на 5,3-километровой кольцевой трассе TOSFED İstanbul Park, где есть множество возможностей для обгона и резкие перепады высот, влияющие на выступление как пилотов, так и машин. Особенно сложен восьмой поворот с несколькими апексами, благодаря которому трасса получила мировую известность. Это скоростной левый поворот, требующий от гонщиков исключительного чувства баланса и создающий значительную боковую нагрузку как для пилотов, так и для шин. Зрителей ждут напряженная борьба и драматичные моменты: трасса сочетает высокую скорость, ритм и техническую сложность.