Латвия обошла Данию и Саудовскую Аравию в борьбе за чемпионат мира по BMX

На проведение чемпионата мира также претендовали Дания и Саудовская Аравия. Латвия станет первой страной Балтии, которая примет один из чемпионатов мира под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Соревнования пройдут в Валмиере, где ранее уже проводился чемпионат Европы по BMX.