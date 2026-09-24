Латвия примет два крупных велотурнира, включая чемпионат мира по BMX.
В Латвии
Сегодня 09:31
Латвия обошла Данию и Саудовскую Аравию в борьбе за чемпионат мира по BMX
Латвия получила право провести чемпионат мира по BMX в 2030 году, сообщает Латвийская федерация велоспорта.
На проведение чемпионата мира также претендовали Дания и Саудовская Аравия. Латвия станет первой страной Балтии, которая примет один из чемпионатов мира под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Соревнования пройдут в Валмиере, где ранее уже проводился чемпионат Европы по BMX.
Кроме того, на конгрессе UCI Латвии предоставили право провести один из этапов Кубка мира по шоссейному велоспорту среди юниоров в 2027 году. Страна примет один из четырех этапов, запланированных в Европе.
Конгресс UCI состоялся в Монреале, где проходит чемпионат мира по шоссейному велоспорту.