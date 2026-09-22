Принято решение существенно изменить правила проведения гонок "Формулы-1"

Для гонок, прерванных дождем или по другим причинам, введут строгое время окончания всех действий на трассе. Нынешнее правило, согласно которому гонка не может продолжаться более трех часов, отменят. Время окончания будут устанавливать для каждой гонки отдельно с учетом особенностей трассы.