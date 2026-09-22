Принято решение существенно изменить правила проведения гонок "Формулы-1"
В чемпионате мира по "Формуле-1" в 2027 году сократят дистанцию гонок, сообщила Международная автомобильная федерация.
Дистанция гонок "Формулы-1" уменьшится с 305 до 290 километров. Поскольку трассы различаются по длине, число кругов сократят на два или три. Вероятно, только Гран-при Монако сохранит прежнюю дистанцию - 78 кругов общей протяженностью 260 километров.
Для гонок, прерванных дождем или по другим причинам, введут строгое время окончания всех действий на трассе. Нынешнее правило, согласно которому гонка не может продолжаться более трех часов, отменят. Время окончания будут устанавливать для каждой гонки отдельно с учетом особенностей трассы.
Изменятся и правила свободных заездов. Если тренировку по какой-либо причине приостановят, после запланированного времени ее окончания заезд можно будет продлить, чтобы компенсировать потерянное время - например, из-за красных флагов.