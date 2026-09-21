Капитан сборной Швейцарии по футболу признался в подлоге во время эпидемии Covid-19
Капитан мужской сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака во время пандемии пользовался поддельным сертификатом о вакцинации против COVID-19. Футболист признался в этом в социальных сетях.
Джака рассказал, что использовал поддельный сертификат, чтобы избежать обязательной вакцинации.
"В тот момент я очень переживал из-за вакцин против COVID-19... Я не доверял им, меня охватили тревога и сомнения, — объяснил футболист. — Сейчас я ясно понимаю, что сделал неправильный выбор. Это была ошибка, и мне очень жаль".
Как сообщают швейцарские СМИ, прокуратура Люцерна расследует это дело.
Швейцарская футбольная ассоциация (ASF) сообщила, что по согласованию с игроком было решено: во время ближайшего периода матчей сборных он не присоединится к национальной команде.
"В связи с его заявлением о вакцинации Джака не примет участия в предстоящем сборе мужской сборной. Мы приветствуем то, что он сделал этот шаг и готов объяснить ситуацию. В то же время мы пришли к выводу, что в интересах команды лучше провести этот сбор без него", — говорится в заявлении ASF.
Сборная Швейцарии, которая этим летом впервые за 72 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира, в Лиге наций УЕФА сыграет с Северной Македонией, Шотландией и Словенией.