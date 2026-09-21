Капитан сборной Швейцарии по футболу признался в подлоге во время эпидемии Covid-19

"В связи с его заявлением о вакцинации Джака не примет участия в предстоящем сборе мужской сборной. Мы приветствуем то, что он сделал этот шаг и готов объяснить ситуацию. В то же время мы пришли к выводу, что в интересах команды лучше провести этот сбор без него", — говорится в заявлении ASF.