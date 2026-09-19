Латвия завершила чемпионат Европы по волейболу поражением от лидера мирового рейтинга
Мужская сборная Латвии по волейболу в субботу в Софии в матче 1/8 финала чемпионата Европы уступила действующему чемпиону Европы и лидеру мирового рейтинга Польше со счетом 0:3 (17:25, 16:25, 16:25).
Самым результативным в составе сборной Латвии стал Кристерс Ландзанс, набравший 11 очков. Янис Меденис завершил матч с восемью очками, а Густавс Фрейманис добавил семь очков, трижды отличившись на блоке.
У сборной Польши 19 очков набрал Томаш Форнал, шесть из них - на блоке.
В начале первого сета поляки совершили рывок 5:0 и получили преимущество в пять очков, которое затем продолжили увеличивать. Первая партия завершилась победой Польши - 25:17.
В начале второго сета игра была более равной, и на некоторое время латвийская команда даже вышла вперед - 6:5. Однако затем поляки сравняли счет и совершили рывок 6:1, поведя 14:9. В дальнейшем сборная Польши создала уверенный отрыв и выиграла сет со счетом 25:16.
В начале третьей партии латвийцам также удалось получить преимущество в два очка, однако затем остановить сборную Польши уже не получилось. Поляки уверенно контролировали игру и вновь победили - 25:16.
На групповом этапе в группе D сборная Латвии со счетом 3:1 обыграла Румынию, 0:3 уступила Германии, 1:3 - Франции и Швейцарии, а затем со счетом 3:1 победила Турцию. В результате латвийская команда заняла четвертое место в группе.
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Польша на групповом этапе со счетом 3:0 победила Португалию, Израиль, Северную Македонию и Украину, а в заключительной игре набрала необходимое для первого места в группе очко, уступив Болгарии со счетом 2:3.
Польша занимает первое место в мировом рейтинге, сборная Латвии - 44-е.
В официальных матчах сборные Латвии и Польши встречались семь раз. Единственную победу латвийская команда одержала в 1993 году во Вроцлаве, когда со счетом 3:0 обыграла хозяев площадки в квалификационном матче чемпионата мира.
В остальных шести встречах сильнее были польские волейболисты. До нынешнего матча команды в последний раз встречались в 2014 году в двух квалификационных играх чемпионата Европы - обе встречи Польша выиграла в трех сетах.
Сборная Латвии завоевала путевку в финальный турнир в августе 2025 года, заняв второе место в квалификационной группе G после Словакии и опередив Косово. Латвийцы квалифицировались на чемпионат Европы как лучшая команда среди занявших вторые места. Польша получила место в финальном турнире без квалификации как действующий чемпион Европы.
Для сборной Латвии это третье участие в финальной части чемпионата Европы.
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Чемпионат Европы проходит с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Матчи группы D сборная Латвии проводила в румынском Клуж-Напоке, где также выступали команды Румынии, Германии, Франции, Швейцарии и Турции.
Четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала, матчи которой проходят в Турине и Софии. Медали чемпионата Европы будут разыграны в Милане.
Главному тренеру сборной Латвии Угису Крастиньшу помогают тренер Марцис Обруманс, статистик Айвис Кокинс и тренер по физической подготовке Артурс Тинте.