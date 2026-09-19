Латвия завершила чемпионат Европы по волейболу поражением от лидера мирового рейтинга

В начале второго сета игра была более равной, и на некоторое время латвийская команда даже вышла вперед - 6:5. Однако затем поляки сравняли счет и совершили рывок 6:1, поведя 14:9. В дальнейшем сборная Польши создала уверенный отрыв и выиграла сет со счетом 25:16.