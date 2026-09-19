Второе серебро в истории: мужская сборная Латвии поднялась на пьедестал Кубка мира U-23 по баскетболу 3х3
Мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3 в составе Мартиньша Бумбиериса, Кристоферса Карлсонса, Дависа Скрейверса и Мартиньша Эвартса Звиедриса в субботу завоевала серебряные медали Кубка мира U-23 в Ухане.
Сборная Латвии, посеянная под вторым номером, в финале со счетом 18:19 уступила Литве, получившей пятый номер посева.
В четвертьфинале латвийские баскетболисты обыграли США (12-й номер посева) со счетом 19:17, а в полуфинале победили Австралию (19) со счетом 21:18. В обоих матчах латвийцам удалось отыграться и вырвать победу.
DRAMA IN THE FINAL! 😱🍿— 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 19, 2026
LITHUANIA 🇱🇹HOLD ON! THEY ARE YOUR #3x3U23 WORLD CUP WINNERS! 🏆🤩 pic.twitter.com/cBrq4dtITJ
В матче за бронзу Австралия со счетом 22:20 обыграла Сербию (9).
Женская сборная Латвии по баскетболу 3х3 U-23 в составе Энии Кивите, Марты Леймане, Иевы Корзане и Аделины Уртане в матче за третье место уступила Испании со счетом 14:22. В финале сборная США победила Канаду - 15:10.
В мужском и женском турнирах участвовали по 20 сборных, разделенных на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал.
До этого латвийские сборные лишь однажды завоевывали медали Кубка мира U-23: на первом турнире в 2018 году мужская команда стала серебряным призером.
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В прошлом году мужской турнир выиграли баскетболисты Литвы, а женский - сборная Нидерландов.