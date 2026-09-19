ФИФА призвали выплатить футбольным ассоциациям более 2 млрд долларов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвали президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выплатить 211 организации около 2,1 млрд долларов США (1,8 млрд евро) из резервов федерации.
В письме, направленном Инфантино главой УЕФА Александером Чеферином и президентом КОНКАКАФ Виктором Монтаглиани, говорится, что каждая организация — член ФИФА должна получить по 10 млн долларов США (8,7 млн евро) в течение четырехлетнего периода с 2027 по 2030 год.
Требование УЕФА и КОНКАКАФ стало последним поворотом во внутреннем конфликте, разгоревшемся после того, как стало известно о намерении Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
Это вызвавшее споры предложение было быстро отклонено после недовольства со стороны футбольного сообщества и угроз УЕФА бойкотировать все соревнования ФИФА до тех пор, пока план не будет отменен.
Инфантино утверждал, что целью этой инициативы было привлечение капитала для развития футбола во всем мире.
Как сообщает AFP, в письме Чеферина и Монтаглиани, направленном в пятницу, говорится, что огромные денежные резервы ФИФА, оцениваемые примерно в шесть миллиардов долларов США (5,2 млрд евро), можно использовать для увеличения финансирования футбола без привлечения внешних инвесторов.
"ФИФА уже в состоянии выделять из своего бюджета значительно больше средств своим организациям-членам, не продавая доли в своих соревнованиях и не требуя ничего взамен от организаций-членов", — говорится в письме.
"Наш анализ показывает, что в период с 2027 по 2030 год ФИФА должна выделить каждой из своих 211 организаций-членов не менее 10 млн долларов США на инвестиции в инфраструктуру и развитие футбола, что в общей сложности составит около 2,1 млрд долларов США", — отмечается в письме.
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В письме указано, что это единовременное выделение средств дополнит ежегодное финансирование развития, которое уже распределяется между членами ФИФА и которое при Инфантино было увеличено до восьми миллионов долларов США (семи миллионов евро) на одну страну в течение четырехлетнего цикла.
УЕФА и КОНКАКАФ сообщили в письме, что на следующем заседании Совета ФИФА представят рекомендации по выплате этих средств. Письмо было направлено на следующий день после того, как глава Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт обратилась к Инфантино с требованием полностью раскрыть информацию о неудавшейся инициативе по привлечению частного капитала.
Хьюитт также призвала опубликовать документы, связанные с решением отменить дисквалификацию, наложенную во время чемпионата мира на американского нападающего Фоларина Балогана. Это решение было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Инфантино.