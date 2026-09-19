ФИФА призвали выплатить футбольным ассоциациям более 2 млрд долларов

"Наш анализ показывает, что в период с 2027 по 2030 год ФИФА должна выделить каждой из своих 211 организаций-членов не менее 10 млн долларов США на инвестиции в инфраструктуру и развитие футбола, что в общей сложности составит около 2,1 млрд долларов США", — отмечается в письме.