Otkrito выяснил, чем живет падел-сообщество Риги: турниры, бары и новые знакомства. ВИДЕО

"Мне очень понравилось. Здесь формат Американо, и это очень здорово, потому что ты можешь играть с разными игроками, и каждый раз все по-новому. Где-то чуть-чуть везет, где-то чуть-чуть не везет, но сегодня я очень довольна игрой и обязательно приду участвовать еще раз".