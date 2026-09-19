Otkrito выяснил, чем живет падел-сообщество Риги: турниры, бары и новые знакомства. ВИДЕО
Портал Otkrito побывал на одном из турниров по паделу в Риге и посмотрел, как проходят соревнования изнутри. Турниры в городе организуют практически каждые несколько дней, а современные клубы предлагают игрокам не только корты, но и зоны отдыха, бары, настольный теннис и даже сауны.
Падел в Риге постепенно превращается не просто в игру для свободного вечера, но и в отдельное спортивное сообщество. Турниры проходят практически каждые несколько дней - благодаря большому количеству кортов выбор соревнований достаточно широкий.
Большинство падел-кортов объединены в приложении Playtomic. Через него можно записаться на обычную игру или записаться на турнир.
Мы побывали на одном из турниров уровня D в формате Американо и посмотрели, как все происходит на практике.
Видеорепортаж:
Как проходит турнир Американо
Формат Американо предполагает, что игроки меняются партнерами, поэтому за время турнира можно сыграть с несколькими разными людьми.
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В нашем случае перед началом соревнований участники вытягивали бумажку с номером корта. Всего было четыре корта - на тот, который достался игроку, он и отправлялся на первую игру. Дальше все зависело от результата. Если пара выигрывала матч, она переходила на следующий корт, а проигравшие оставались на своем. Таким образом, после каждой игры положение игроков менялось.
За два часа участники успевали провести примерно 5-7 матчей. При этом конкретная система может отличаться - все зависит от падел-клуба и организаторов турнира.
В некоторых соревнованиях пары и соперников заранее определяет система. На каждом корте есть расписание, где указано, кто и с кем играет. После каждой игры участники меняют и корт, и партнера независимо от результата.
В конце организаторы подсчитывают количество побед и поражений, после чего определяют итоговые результаты. В некоторых клубах предусмотрено и награждение победителей, однако это зависит от конкретного турнира и его стоимости.
Также мы поговорили с участниками турнира, чтобы узнать, как им такой формат соревнований. Павел рассказал, что уже в третий раз участвует в турнире по паделу и в этот раз сыграл вничью.
"Я выиграл три игры и три проиграли. Итого ничья".
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Для участницы Яны этот турнир стал вторым, и она особенно оценила формат Американо, который позволяет постоянно менять партнеров и играть с разными участниками.
"Мне очень понравилось. Здесь формат Американо, и это очень здорово, потому что ты можешь играть с разными игроками, и каждый раз все по-новому. Где-то чуть-чуть везет, где-то чуть-чуть не везет, но сегодня я очень довольна игрой и обязательно приду участвовать еще раз".
Павел также отметил, что ему понравилась организация турнира и возможность общаться с другими игроками.
"Мне вообще все понравилось в плане организации. Нас было 16 человек, и большой плюс такого турнира в том, что ты с большим количеством людей по ходу турнира взаимодействуешь, играешь и коммуницируешь".
Сколько стоит сыграть?
В среднем участие в турнире стоит около 15-25 евро. Обычно в соревнованиях принимают участие примерно 16-24 человек. При этом за один турнир можно познакомиться, примерно, с 15-ю новыми игроками, поэтому турниры становятся не только соревнованием, но и способом найти партнеров для следующих матчей.
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Современные корты - это уже не только спорт
Еще одна особенность современных падел-клубов - сами площадки становятся полноценными местами для отдыха. Помимо кортов, во многих клубах есть душевые, фены Dyson, зоны отдыха и бары, где можно посидеть до или после игры. В некоторых местах также предусмотрены сауны. Если после матча еще есть силы, можно поиграть в настольный теннис, новус или просто провести время с друзьями в зоне отдыха.
Сочетание спорта, общения и современной клубной атмосферы во многом объясняет, почему падел в Латвии продолжает набирать популярность.
Падел вполне можно считать хорошим вариантом для тех, кто хочет не только подвигаться, но и расширить круг общения.