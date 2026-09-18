В Латвии выпустят блок почтовых марок в честь Ульяны Семеновой
Во вторник, 22 сентября, Latvijas pasts выпустит блок почтовых марок, посвященный латвийской баскетболистке Ульяне Семеновой.
Номинальная стоимость почтового блока составит 4,41 евро. Блок почтовых марок, посвященный спортсменке, будет выпущен тиражом 4000 экземпляров, а конверт специального дизайна – тиражом 500 экземпляров.
Дизайн филателистического выпуска создал Янис Клаучс.
В Latvijas pasts сообщили, что гашение филателистического выпуска в первый день состоится 22 сентября в Латвийском музее спорта на улице Алксная, 9, в Риге с 10:00 до 15:00. В 12:00 в помещениях музея пройдет презентация нового выпуска. Во время мероприятия можно будет узнать о процессе создания почтового блока, а также больше узнать о достижениях баскетболистки и ее роли в истории латвийского спорта.
Спортивная карьера Семёновой связана с выдающимися международными достижениями, в том числе медалями Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На протяжении многих лет она была одним из ключевых игроков команды TTT Rīga, которая 18 раз становилась чемпионом Европы. Это достижение также отмечено в Книге рекордов Гиннесса.
После завершения спортивной карьеры Семёнова занимала должность вице-президента Латвийского олимпийского комитета (LOK). Позднее она работала в социальном фонде LOK. Будучи его президентом, Семёнова заботилась о благополучии бывших спортсменов, оказывая им не только практическую помощь, но и помогая пожилым людям справляться с одиночеством.