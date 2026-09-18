В Латвии выпустят блок почтовых марок в честь Ульяны Семеновой

В Latvijas pasts сообщили, что гашение филателистического выпуска в первый день состоится 22 сентября в Латвийском музее спорта на улице Алксная, 9, в Риге с 10:00 до 15:00. В 12:00 в помещениях музея пройдет презентация нового выпуска. Во время мероприятия можно будет узнать о процессе создания почтового блока, а также больше узнать о достижениях баскетболистки и ее роли в истории латвийского спорта.