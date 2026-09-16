Латвийские волейболисты сенсационно обыграли Турцию и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

Чемпионат Европы проходит с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала и проведут матчи в Турине и Софии, а призовые места будут определены в Милане.