Латвийские волейболисты сенсационно обыграли Турцию и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы
Мужская сборная Латвии по волейболу в среду обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата Европы, где сразится с Польшей.
В пятом матче группы D латвийские волейболисты со счетом 3-1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16) обыграли Турцию.
В мировом рейтинге сборная Латвии занимает 50-е место, Турции - 12-е.
Обеим командам для выхода в 1/8 финала нужна была любая победа, так как перед матчем у них было одинаковое количество очков.
В предыдущих матчах группы D сборная Латвии со счетом 3-1 обыграла Румынию, со счетом 0-3 проиграла Германии, со счетом 1-3 - Франции и Швейцарии.
Латвийские волейболисты участвуют в финальном турнире чемпионата Европы в третий раз.
Чемпионат Европы проходит с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала и проведут матчи в Турине и Софии, а призовые места будут определены в Милане.