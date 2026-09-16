Клуб Овечкина прокомментировал, почему хоккеист снялся в рекламе партии Путина
После того как в публичном пространстве появилась реклама партии российского президента Владимира Путина "Единая Россия" с участием игрока НХЛ Александра Овечкина, его клуб "Вашингтон Кэпиталз" заявил, что капитана команды попросили сняться в этой видеокампании во время летнего пребывания на родине.
В рекламном ролике Овечкин стоит за спинами пропагандистки Маргариты Симоньян и актера Владимира Машкова. В съемках также участвовал бывший хоккеист Вячеслав Фетисов. Это вызвало негативную реакцию в социальных сетях со стороны другого члена Зала хоккейной славы — чеха Доминика Гашека, который назвал такой поступок поддержкой войны России против Украины.
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России»— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть.
Во главе… pic.twitter.com/FsAnuoAyxp
"Овечкин — гражданин России, который в межсезонье живет вместе с семьей в Москве и будет жить там после завершения карьеры", — заявил представитель команды Сергей Кочаров в сообщении, направленном агентству Associated Press (AP).
"Будучи спортсменом, который дольше всех играет в Вашингтоне, и заметной фигурой местного сообщества, он, как и мы, сосредоточен на предстоящем сезоне и на том, какое влияние сможет оказать как на льду, так и в нашем городе".
НХЛ отказалась от комментариев, указав, что этот вопрос следует адресовать клубу "Вашингтон Кэпиталз".
Овечкин в 2017 году он основал общественное движение под названием "Команда Путина". Тогда хоккеист заявил журналистам AP и The Washington Post: "Я просто поддерживаю свою страну".
"Пожалуйста, больше никакой войны", — сказал Овечкин после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, отвечая на вопрос о ситуации. Говоря о своих отношениях с Путиным, он отметил: "Он мой президент, но я не занимаюсь политикой. Я спортсмен".