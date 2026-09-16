Клуб Овечкина прокомментировал, почему хоккеист снялся в рекламе партии Путина

"Пожалуйста, больше никакой войны", — сказал Овечкин после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, отвечая на вопрос о ситуации. Говоря о своих отношениях с Путиным, он отметил: "Он мой президент, но я не занимаюсь политикой. Я спортсмен".