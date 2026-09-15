Латвийским спортсменам раздадут 1,5 миллиона евро. Кому и за что?
Более 1,5 млн евро будет выплачено латвийским спортсменам, тренерам и спортивным федерациям в качестве премий за достижения на международных соревнованиях, решило правительство.
Премии предусмотрены за достижения на XXV зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх 2026 года, летних Сурдолимпийских играх 2025 года, финальных соревнованиях Кубка мира по баскетболу 3x3 и чемпионате мира по пляжному волейболу.
Самые крупные премии предусмотрены латвийским саночникам за достижения на зимних Олимпийских играх. Элина Иева Бота за второе место в соревнованиях одиночниц получит 85 373 евро, ее тренеры Инарс Кивлениекс и Даниэлс Фогелис – по 14 940 евро каждый, а трое работников, обслуживающих спортсменку, – по 4269 евро.
Кристерс Апарьодс за четвертое место в одиночных соревнованиях получит 30 734 евро, а его тренеры Мартиньш Рубенис и Михаил Архипов – по 7684 евро.
За четвертое место в соревнованиях двоек Марте Робежниеце и Китии Богдановой предусмотрено по 23 051 евро. Их тренеры Сандрис Берзиньш и Рикс Кристенс Розитис получат по 5763 евро.
За четвертое место в санной эстафете каждый из шести латвийских спортсменов – Элина Иева Бота, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме, Кристерс Апарьодс, Марта Робежниеце и Кития Богданова – получит по 23 051 евро. Их тренерам Петерису Калниньшу, Айварсу Калниньшу и Каспарсу Конрадсу выплатят по 3842 евро.
Мартиньшу Ботсу и Робертсу Плуме за пятое место в соревнованиях двоек выплатят по 13 830 евро, а их тренерам Зинтису Шайцансу и Петерису Циманису – по 3458 евро.
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Латвийской федерации санного спорта на развитие этого вида спорта и поддержку молодых спортсменов выделено 177 860 евро.
Шорт-трекист Робертс Крузбергс за третье место на дистанции 1500 метров получит 51 224 евро, а за пятое место на дистанции 1000 метров – еще 18 441 евро. Его тренеру Карлису Крузбергсу и двум спортивным работникам за третье место выплатят по 8537 евро, а за пятое – по 3073 евро. Латвийской ассоциации конькобежного спорта на развитие шорт-трека выделено 71 144 евро.
Латвийская федерация хоккея за выход мужской сборной в финальный турнир зимних Олимпийских игр получит 142 288 евро на развитие хоккея и поддержку молодых игроков.
На зимних Паралимпийских играх Полина Рожкова и Агрис Ласманис за третье место среди смешанных пар в керлинге на колясках получат по 38 418 евро. Их тренеру Арнису Вейдеманису и двум спортивным работникам выплатят по 6403 евро. Латвийской ассоциации керлинга на развитие керлинга на колясках будет выделено 35 572 евро.
На летних Сурдолимпийских играх Зане Эмбректе за второе место в плавании на 50 метров вольным стилем получит 85 373 евро. Ее тренеру Галине Броке выплатят 34 149 евро, а обслуживающему спортивному работнику Ивете Кразе – 8537 евро.
Маргарита Пархоменко за третье место в тхэквондо получит 51 224 евро, ее тренер Виталий Лепинс-Жагарс – 20 489 евро, а обслуживающий спортивный работник Мара Курсите – 5122 евро. Латвийской федерации спорта неслышащих выделят 35 572 евро.
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Победители Кубка мира по баскетболу 3x3 Францис Лацис, Карлис Ласманис, Наурис Миезис и Зигмарс Раймо получат по 21 344 евро. Их тренер Раймондс Фелдманис и спортивный работник Кристапс Готфридс получат по 5336 евро, а Латвийскому баскетбольному союзу на развитие этого вида спорта выделят 35 572 евро.
Чемпионки мира по пляжному волейболу Тина Лаура Граудиня и Анастасия Самойлова получат по 21 344 евро. Их тренеру Даниэлу Луису Вуду Родригесу выплатят 6403 евро, а трем спортивным работникам – от 1067 до 2134 евро. Латвийской федерации волейбола выделено 35 572 евро.
Победители чемпионата мира U-21 по пляжному волейболу Густавс Аузиньш и Кристиан Фокеротс получат по 6404 евро, а их тренер Мартиньш Плявиньш – 3202 евро.