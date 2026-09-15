Латвийским спортсменам раздадут 1,5 миллиона евро. Кому и за что?

Шорт-трекист Робертс Крузбергс за третье место на дистанции 1500 метров получит 51 224 евро, а за пятое место на дистанции 1000 метров – еще 18 441 евро. Его тренеру Карлису Крузбергсу и двум спортивным работникам за третье место выплатят по 8537 евро, а за пятое – по 3073 евро. Латвийской ассоциации конькобежного спорта на развитие шорт-трека выделено 71 144 евро.