Овечкин поддержал "Единую Россию": хоккеист появился в предвыборном видео вместе с Лавровым

Карякин родился в Симферополе и до 2009 года представлял Украину, после чего начал выступать за Россию. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он публично поддержал действия Москвы. В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за его публичные высказывания, посчитав, что они нанесли ущерб репутации шахмат и самой федерации.