Овечкин поддержал "Единую Россию": хоккеист появился в предвыборном видео вместе с Лавровым
Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин снова продемонстрировал свою полную лояльность путинскому режиму: капитан "Вашингтон Кэпиталз" снялся в предвыборном ролике "Единой России".
Суперзвезда НХЛ и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь оказался в центре российской политики. Хоккеист вместе с другими известными людьми принял участие в предвыборной кампании правящей партии "Единая Россия" перед выборами в Государственную думу.
"Единая Россия" опубликовала серию предвыборных роликов, в которых кандидаты федерального списка показаны вместе со своими сторонниками. Овечкин появился в видео, посвященном министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который занимает первое место в федеральном списке партии.
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России»— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть.
Во главе… pic.twitter.com/FsAnuoAyxp
Для Овечкина это далеко не первый случай публичной демонстрации поддержки российского политического руководства. В 2017 году хоккеист создал движение Putin Team, объединившее сторонников Владимира Путина. Инициативу тогда положительно оценили и в Кремле.
К предвыборной кампании присоединились и другие известные спортсмены. Шахматист Сергей Карякин и бывший боец ММА Федор Емельяненко появились в команде кандидата "Единой России" Владислава Головина, который также возглавляет главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия".
Карякин родился в Симферополе и до 2009 года представлял Украину, после чего начал выступать за Россию. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он публично поддержал действия Москвы. В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за его публичные высказывания, посчитав, что они нанесли ущерб репутации шахмат и самой федерации.
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С российской политикой на протяжении многих лет связан и Емельяненко. В свое время он был избран в Белгородскую областную думу от "Единой России".
В предвыборных роликах появился также бывший хоккеист Вячеслав Фетисов. Он выразил поддержку российскому уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая также вошла в первую пятерку федерального списка "Единой России". В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой-Беловой. Суд заявил, что имеются разумные основания полагать, что она несет индивидуальную ответственность за военное преступление - незаконную депортацию и перемещение украинских детей с оккупированных территорий в Россию.
В первую пятерку федерального списка "Единой России" на этих выборах также вошли Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный и Головин.