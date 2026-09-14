Алена Остапенко сохранила место в рейтинге WTA

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 11 позиций и занимает 120-е место, а Беатрисе Зелтиня поднялась на 12 строчек и находится на 439-й позиции. Завершившая карьеру Анастасия Севастова потеряла 12 мест (606-е), Сабине Рутлаука поднялась на три позиции (714-е), Элза Томасе опустилась на 95 мест (765-е), Аделина Лачинова — на 30 мест (807-е), Диана Марцинкевич потеряла десять позиций (891-е). Даниэла Висмане поднялась на 15 строчек (1027-е), Даниэла Дарта Фелдмане — на 51 место (1202-е), а Анна Озерова — на 25 позиций (1467-е).