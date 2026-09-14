Алена Остапенко сохранила место в рейтинге WTA
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде сохранила 32-е место, а первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Рыбакина обошла в рейтинге белоруску Арину Соболенко, которая возглавляла его на протяжении 99 недель.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 11 позиций и занимает 120-е место, а Беатрисе Зелтиня поднялась на 12 строчек и находится на 439-й позиции. Завершившая карьеру Анастасия Севастова потеряла 12 мест (606-е), Сабине Рутлаука поднялась на три позиции (714-е), Элза Томасе опустилась на 95 мест (765-е), Аделина Лачинова — на 30 мест (807-е), Диана Марцинкевич потеряла десять позиций (891-е). Даниэла Висмане поднялась на 15 строчек (1027-е), Даниэла Дарта Фелдмане — на 51 место (1202-е), а Анна Озерова — на 25 позиций (1467-е).
В первой десятке рейтинга вслед за Рыбакиной и Соболенко располагаются американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, россиянка Мирра Андреева и чешка Линда Носкова. Украинка Элина Свитолина поднялась с девятого на седьмое место, опередив чешку Каролину Мухову и польку Игу Свёнтек. Замыкает первую десятку украинка Марта Костюк.
В парном рейтинге WTA Остапенко поднялась на две позиции и занимает 11-е место, а Семенистая потеряла 15 позиций и находится на 182-м месте. Зелтиня отыграла пять позиций (321-е), Томасе опустилась на 62 места (707-е), Фелдмане поднялась сразу на 78 позиций (886-е), а Марцинкевич потеряла 97 мест (978-е). За пределами первой тысячи рейтинга находятся еще девять латвийских теннисисток.
Лидером парного рейтинга остается чешка Катержина Синякова.
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