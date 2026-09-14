Встреча чемпионов Европы по баскетболу 3x3 в Риге
В понедельник, 14 сентября, в Ригу вернулась сборная Латвии по баскетболу 3x3, которая в 2026 году завоевала золото как на ...
ФОТО: чемпионов Европы по баскетболу 3x3 торжественно встретили дома
В понедельник, 14 сентября, в Ригу вернулась сборная Латвии по баскетболу 3x3, которая в 2026 году завоевала золото как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы.
Латвийские баскетболисты стали чемпионами Европы, не проиграв ни одного матча. На групповом этапе они обыграли Ирландию и Литву, а на пути к золоту одолели хозяев турнира Бельгию, Францию и в финале действующих олимпийских чемпионов Нидерланды.
Латвийские баскетболисты во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы и впервые с 2017 года. Таким образом, в 2026 году латвийская команда стала сильнейшей как в мире, так и в Европе, победив в обоих главных турнирах для национальных сборных.
Золотые медали чемпионата Европы завоевали Наурис Миезис, Зигмарс Раймо (оба также стали чемпионами мира), а также Рихардс Куксикс и Кристапс Глудитис. Последний был признан самым ценным игроком всего турнира.
В понедельник в праздничной атмосфере в аэропорту "Рига" встретили сборную Латвии по баскетболу 3x3. Из игроков сборной домой прибыли Наурис Миезис и Рихардс Куксикс, а также тренер Раймондс Фелдманис.