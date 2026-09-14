ФОТО: чемпионов Европы по баскетболу 3x3 торжественно встретили дома

Латвийские баскетболисты во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы и впервые с 2017 года. Таким образом, в 2026 году латвийская команда стала сильнейшей как в мире, так и в Европе, победив в обоих главных турнирах для национальных сборных.