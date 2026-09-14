Цигун, йога или танцы - в Риге устроят неделю бесплатных тренировок
Во время Европейской недели мобильности, которая пройдет с 16 по 22 сентября, рижан приглашают больше двигаться и принять участие более чем в 70 бесплатных физических активностях.
Чтобы вдохновить жителей на здоровый образ жизни, Департамент благосостояния Рижского самоуправления организует занятия гимнастикой цигун, фитнесом, уличной гимнастикой, йогой и скандинавской ходьбой в разных районах города.
Количество участников каждого мероприятия ограничено, поэтому желающим необходимо заранее выбрать подходящее занятие, место и время его проведения, а также подать заявку. Предварительная регистрация обязательна для всех занятий.
В рамках проекта Европейского социального фонда Plus "Мы за здоровую Ригу!" жителям также предложат широкий выбор бесплатных оздоровительных мероприятий. Они рассчитаны на людей разного возраста и уровня физической подготовки и пройдут в различных районах Риги.
Жителей приглашают принять участие:
- В одном из 16 занятий гимнастикой цигун, которые пройдут в 14 районах Риги. Телефон для вопросов: +371 22543770.
- В занятиях фитнесом с элементами танцев на обоих берегах Даугавы. Участвовать могут лица старше 16 лет.
- В занятиях уличной гимнастикой в разных районах Риги. Телефон для вопросов: +371 22543770.
- В занятиях йогой на правом берегу Даугавы в Олимпийском центре Rimi. Следить за актуальным расписанием можно на сайте www.olimpiskais.lv. Регистрация и дополнительная информация по телефону 67387710. Занятия йогой также пройдут в нескольких местах на левом берегу Даугавы. Участвовать могут лица старше 16 лет.
- В занятиях скандинавской ходьбой в различных районах Риги, организованных совместно с обществом Mini-Pitch. Телефон для вопросов: +371 22543770.
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Специальные мероприятия подготовлены и для пенсионеров. Жителей старше 55 лет приглашают принять участие в оздоровительном походе по маршруту Рига - Елгава - Олайне - Рига. По вопросам участия можно обращаться по электронной почте info@gribubut.lv.
Кроме того, 21 сентября в 10:00 в Ильгюциемсе, на улице Слокас, 52B, состоится "Оздоровительная прогулка для пенсионеров". Она начнется с разминки вместе с физиотерапевтом, после чего участники отправятся с гидом по маршруту "Зеленый Ильгюциемс".
Прогулка продолжительностью около полутора-двух часов позволит совместить физическую активность и заботу об эмоциональном самочувствии, познакомиться с единомышленниками и лучше узнать окрестности Ильгюциемса. Зарегистрироваться можно, заполнив анкету, а также позвонив или написав по номеру +371 27804480.
Рижское самоуправление призывает жителей заботиться о своем здоровье. В рамках Европейской недели мобильности Департамент благосостояния предлагает широкую программу бесплатных физических занятий для разных групп населения. Рижан также призывают сохранять активность круглый год и знакомиться с бесплатными мероприятиями по укреплению здоровья и профилактике заболеваний на сайте www.veseligsridzinieks.lv.
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Программа мероприятий, организованных Рижским самоуправлением, и дополнительная информация доступны на сайте riga.lv.