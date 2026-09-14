Цигун, йога или танцы - в Риге устроят неделю бесплатных тренировок

Кроме того, 21 сентября в 10:00 в Ильгюциемсе, на улице Слокас, 52B, состоится "Оздоровительная прогулка для пенсионеров". Она начнется с разминки вместе с физиотерапевтом, после чего участники отправятся с гидом по маршруту "Зеленый Ильгюциемс".