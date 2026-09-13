Латвийский дуэт завоевал золото чемпионата Европы U-22 по пляжному волейболу

Фокеротс и Аузиньш уже неоднократно добивались успехов на крупнейших молодежных турнирах. В 2022 году они выиграли чемпионат Европы U-18 в Греции и чемпионат мира U-19 в Турции, в 2024 году стали чемпионами Европы U-20 в Польше, а год спустя завоевали золото чемпионата мира U-21 в Мексике.