Латвийский дуэт завоевал золото чемпионата Европы U-22 по пляжному волейболу
Латвийский дуэт Густав Аузиньш/Кристиан Фокеротс в воскресенье в Мадриде завоевал золотые медали чемпионата Европы U-22 по пляжному волейболу.
Аузиньш и Фокеротс, посеянные на турнире под вторым номером, в финале со счетом 2:0 (21:18, 21:19) победили литовцев Повиласа Песинаса и Довидаса Синкявичюса, имевших восьмой номер посева.
В полуфинале латвийский дуэт со счетом 2:0 (21:12, 21:19) обыграл посеянных под третьим номером норвежцев Эвена Оса и Себастиана Кьемперуда.
Ранее, в 1/8 финала, латвийцы победили итальянцев Габриэле да Косту и Маттео Маркезана – 2:0 (21:14, 21:17), а в четвертьфинале с таким же счетом по партиям обыграли финнов Вейти и Консту Вильяма – 21:14, 21:16.
Фокеротс и Аузиньш уже неоднократно добивались успехов на крупнейших молодежных турнирах. В 2022 году они выиграли чемпионат Европы U-18 в Греции и чемпионат мира U-19 в Турции, в 2024 году стали чемпионами Европы U-20 в Польше, а год спустя завоевали золото чемпионата мира U-21 в Мексике.
До сих пор золото чемпионата Европы U-22 оставалось единственной высшей наградой молодежных первенств, которой не было в их коллекции. В прошлом году Фокеротс выступал в этой возрастной группе вместе с Оливером Булгачсом, однако латвийский дуэт уступил в финале французам.