Турнир Riga Open запланирован с 29 октября по 1 ноября.
В Латвии
Вчера 23:27
В Риге пройдут международные соревнования по боксу
Рижская дума планирует выделить 23 000 евро на проведение международных соревнований по боксу в столице, следует из подготовленного проекта решения думы.
Самоуправление намерено поддержать проведение международного турнира Riga Open, организованного Латвийским союзом бокса. Соревнования пройдут в Риге в октябре 2026 года.
Выделенное самоуправлением финансирование составит 35,24% от общей сметы расходов на проведение Riga Open.
Согласно информации, опубликованной на сайте Латвийского союза бокса, турнир Riga Open запланирован с 29 октября по 1 ноября. Соревнования пройдут в категории U19 для спортсменов 2008 и 2009 годов рождения, а также в категории Elite для спортсменов 2007 года рождения и старше.