В Риге пройдут международные соревнования по боксу

Согласно информации, опубликованной на сайте Латвийского союза бокса, турнир Riga Open запланирован с 29 октября по 1 ноября. Соревнования пройдут в категории U19 для спортсменов 2008 и 2009 годов рождения, а также в категории Elite для спортсменов 2007 года рождения и старше.