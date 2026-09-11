Латвийские волейболисты потерпели поражение в матче чемпионата Европы с Германией

Третий сет немцы начали с рывка 8:0 и уверенно довели матч до победы - 25:16. При счете 10:17 свое первое очко на чемпионате Европы набрал 16-летний Томас Силавс. В концовке латвийцам удалось сократить отставание до пяти очков (14:19), но изменить ход игры они не смогли.