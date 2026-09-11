Латвийские волейболисты потерпели поражение в матче чемпионата Европы с Германией
Мужская сборная Латвии по волейболу в пятницу в Клуж-Напоке проиграла сборной Германии во втором матче чемпионата Европы со счетом 0-3 (20:25, 20:25, 16:25).
В первом сете немцы быстро вышли вперед (5:1), однако латвийцы сравняли счет - 5:5, а после эйса Яниса Медениса впервые повели - 11:10. В концовке сета Германия перехватила инициативу и выиграла 25:20.
Второй сет латвийцы также начали лучше, поведя 4:1, но Германия сравняла счет (6:6) и вновь лучше провела концовку, победив 25:20.
Третий сет немцы начали с рывка 8:0 и уверенно довели матч до победы - 25:16. При счете 10:17 свое первое очко на чемпионате Европы набрал 16-летний Томас Силавс. В концовке латвийцам удалось сократить отставание до пяти очков (14:19), но изменить ход игры они не смогли.
В предыдущих матчах чемпионата Европы в 1995 и 2021 годах Латвия также проиграла Германии - оба раза в четырех сетах. В матче 1995 года за Латвию играл нынешний главный тренер команды Угис Крастиньш.
В следующих матчах группы D Латвия сыграет с Францией в воскресенье, Швейцарией во вторник и Турцией в среду.
В первом матче группы D Латвия обыграла Румынию со счетом 3-1, а Германия победила Турцию - 3-1. В мировом рейтинге Латвия занимает 46-е место, Германия - 11-е.
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Латвия завоевала место в финальном турнире чемпионата Европы в августе 2025 года, заняв второе место в отборочной группе G после Словакии и опередив Косово. Команда вышла в финальный турнир как лучшая из сборных, занявших вторые места. Германия квалифицировалась как девятая лучшая команда чемпионата Европы 2023 года.
Латвия в третий раз участвует в финальном турнире чемпионата Европы. Турнир проходит с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Матчи группы D проходят в Клуж-Напоке, где также выступают Румыния, Германия, Франция, Швейцария и Турция.
Четыре лучшие команды группы выйдут в одну восьмую финала, матчи которой пройдут в Турине и Софии, а медали будут разыграны в Милане.