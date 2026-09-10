Российскую фигуристку Валиеву не пустят на лед международных соревнований
Российская фигуристка Камила Валиева лишена предоставленного ей статуса нейтральной спортсменки и вновь не сможет участвовать в международных соревнованиях, сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).
ISU сообщил, что Валиева входит в число четырех российских фигуристов, которые не соответствуют требованиям для выступления в статусе индивидуального нейтрального спортсмена. Все четверо входили в состав сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
В нейтральном статусе также отказано фигуристу Марку Кондратюку и танцевальной паре Александре Степановой и Ивану Букину. Конкретные причины ни в одном из четырех случаев ISU не назвал.
"ISU не будет более подробно комментировать индивидуальные случаи, пока сохраняется возможность подачи апелляций", – говорится в заявлении организации.
Новое препятствие в карьере Валиевой возникло более чем через четыре года после того, как скандал с ее положительной допинг-пробой омрачил Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Валиева и остальные спортсмены имеют право в течение трех недель обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Валиева и Федерация фигурного катания России пока решение не комментировали.
В этом сезоне ISU разрешил большему числу российских спортсменов выступать в нейтральном статусе. После вторжения России в Украину большинству российских и белорусских спортсменов было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой ISU.
Правила ISU предусматривают, что спортсмены считаются соответствующими требованиям для получения нейтрального статуса, если на них не распространяется какой-либо из исключающих критериев.
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Поэтому такие спортсмены, как Валиева, после подачи необходимых документов могут на непродолжительное время считаться соответствующими требованиям для участия в соревнованиях, однако впоследствии их нейтральный статус может быть аннулирован.
В 2022 году ISU запретил спортсменам из России и ее союзницы Беларуси участвовать в соревнованиях. Ограниченному числу спортсменов разрешили вернуться на международную арену перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине-д'Ампеццо, а также принять участие в квалификационных соревнованиях прошлого сезона.
Двое российских фигуристов – Аделия Петросян и Петр Гуменник – выступили на Олимпийских играх как нейтральные спортсмены, без российского флага и других государственных символов, однако медалей не завоевали.
Правила ISU предусматривают возможность отказа в нейтральном статусе спортсменам, которые служат в военных структурах или органах безопасности, ранее участвовали в военных операциях против Украины либо с 2022 года "активно и публично поддерживали эту войну".
В рамках отдельного дела Валиева продолжает судебные разбирательства, связанные с процедурой, в результате которой она была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации истек в конце прошлого года.