Литовская команда прогнала баскетболиста за то, что тот когда-то играл за российский клуб
Новичок Литовской баскетбольной лиги (LKL) Taurage после общественного осуждения расторг контракт со словенским баскетболистом Матицем Ребецем, который после вторжения России в Украину выступал за российский клуб.
Во вторник команда объявила о заключении с 31-летним разыгрывающим краткосрочного контракта с возможностью продления до конца сезона. Однако в сообщении клуба умолчали о том, что во второй половине сезона 2024/2025 Ребец выступал за российский клуб "Нижний Новгород". В том сезоне Ребец провел 11 матчей в Единой лиге.
"Мы недостаточно оценили, насколько чувствительна эта тема в Литве и насколько важна последовательная поддержка Украины — даже в таких деталях", — говорится в заявлении клуба о расторжении контракта.
Как баскетболист объяснил своему новому работодателю, когда он присоединялся к российскому клубу, то не до конца оценил свой выбор и принимал решение исключительно с точки зрения своей профессиональной баскетбольной карьеры.
"Игрок также подчеркнул, что этот короткий период в его продолжительной карьере мог вызвать сомнения в Литве, однако он не поддерживает войну или агрессию и уважает позицию и ценности клуба, который однозначно поддерживает Украину и пострадавших от войны людей", — говорится в заявлении Taurage.
В прошлом сезоне Ребец выступал за Derby из Подгорицы, набирая в 13 матчах Адриатической лиги в среднем 17,1 очка, делая 3,8 результативной передачи и 2,8 подбора. Трехочковые броски словенец реализовывал с точностью 38,9%.