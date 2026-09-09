Литовская команда прогнала баскетболиста за то, что тот когда-то играл за российский клуб

"Игрок также подчеркнул, что этот короткий период в его продолжительной карьере мог вызвать сомнения в Литве, однако он не поддерживает войну или агрессию и уважает позицию и ценности клуба, который однозначно поддерживает Украину и пострадавших от войны людей", — говорится в заявлении Taurage.