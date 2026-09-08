Главный тренер сборной Латвии по волейболу будет руководить игрой чемпиона Бельгии
Фото: LETA
С 2017 по 2023 год Крастиньш был главным тренером сборной Украины.
В мире

Главный тренер сборной Латвии по волейболу будет руководить игрой чемпиона Бельгии

Отдел спорта

Otkrito.lv

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Главный тренер мужской сборной Латвии по волейболу Угис Крастиньш стал главным тренером чемпиона Бельгии Greenyard из Маасейка, сообщает клуб.

На посту главного тренера Greenyard 56-летний Крастиньш сменил польского специалиста Павела Воицкого.

Команда из Маасейка сообщает, что латвийский тренер приступит к работе с клубом после финального турнира чемпионата Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Сборная Латвии проведет групповой этап в румынском городе Клуж-Напока, где сыграет со сборными Румынии, Германии, Франции, Швейцарии и Турции.

Бывший игрок сборной Латвии Крастиньш начал тренерскую карьеру в 2009 году, став главным тренером финского клуба VaLePa Sastamala и приведя команду к чемпионскому титулу. С 2016 года до начала этого года он работал с украинским клубом львовским Barkom-Kazhany, который с 2022 года выступает в высшей лиге Польши.

С 2017 по 2023 год Крастиньш был главным тренером сборной Украины, а в январе этого года возглавил сборную Латвии.

За Greenyard также выступает игрок сборной Латвии Густавс Фрейманис. В прошлом сезоне бельгийский клуб участвовал в Кубке Европейской конфедерации волейбола (CEV), где дошел до полуфинала, а в нынешнем сезоне сыграет в сильнейшем клубном турнире Европы - Лиге чемпионов CEV.

Темы

2023 годЛатвияБельгия

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