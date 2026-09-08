Главный тренер сборной Латвии по волейболу будет руководить игрой чемпиона Бельгии
Главный тренер мужской сборной Латвии по волейболу Угис Крастиньш стал главным тренером чемпиона Бельгии Greenyard из Маасейка, сообщает клуб.
На посту главного тренера Greenyard 56-летний Крастиньш сменил польского специалиста Павела Воицкого.
Команда из Маасейка сообщает, что латвийский тренер приступит к работе с клубом после финального турнира чемпионата Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Сборная Латвии проведет групповой этап в румынском городе Клуж-Напока, где сыграет со сборными Румынии, Германии, Франции, Швейцарии и Турции.
🇱🇻 Uģis Krastiņš is the new head coach of GREENYARD Maaseik!— VC GREENYARD Maaseik (@VCGREENYARDMsk) September 7, 2026
The Latvian succeeds Pawel Woicki and brings extensive international experience, winning titles in Finland and Ukraine and achieving success as a national team coach.#vcgreenyardmsk #ourclub pic.twitter.com/wYgilGHaGh
Бывший игрок сборной Латвии Крастиньш начал тренерскую карьеру в 2009 году, став главным тренером финского клуба VaLePa Sastamala и приведя команду к чемпионскому титулу. С 2016 года до начала этого года он работал с украинским клубом львовским Barkom-Kazhany, который с 2022 года выступает в высшей лиге Польши.
С 2017 по 2023 год Крастиньш был главным тренером сборной Украины, а в январе этого года возглавил сборную Латвии.
За Greenyard также выступает игрок сборной Латвии Густавс Фрейманис. В прошлом сезоне бельгийский клуб участвовал в Кубке Европейской конфедерации волейбола (CEV), где дошел до полуфинала, а в нынешнем сезоне сыграет в сильнейшем клубном турнире Европы - Лиге чемпионов CEV.