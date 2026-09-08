Главный тренер сборной Латвии по волейболу будет руководить игрой чемпиона Бельгии

Бывший игрок сборной Латвии Крастиньш начал тренерскую карьеру в 2009 году, став главным тренером финского клуба VaLePa Sastamala и приведя команду к чемпионскому титулу. С 2016 года до начала этого года он работал с украинским клубом львовским Barkom-Kazhany, который с 2022 года выступает в высшей лиге Польши.