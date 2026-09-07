Латвия стала второй на Кубке мира по футболу 3 на 3

В 1/8 финала латвийцы повели 2:0, после чего хозяева турнира отыграли один мяч. За минуту и 18 секунд до конца матча травму получил Жан Борисенок и больше на турнире не сыграл. Несмотря на это, после возобновления матча Юхневич с передачи Городницкого забил третий гол. Латвия победила 3:1 и выбила одного из главных фаворитов турнира.