Латвия стала второй на Кубке мира по футболу 3 на 3
Сборная Латвии завоевала серебро Кубка мира по футболу 3 на 3, который прошел в Утрехте. В драматичном финале латвийцы уступили Боснии и Герцеговине, пропустив решающий мяч уже в дополнительное время.
Латвию на турнире представляла команда по уличному футболу Autoskola Gross - Артур Городницкий, Жан Борисенок, Артемий Юхневич и Алекс Митковец. Путевку на Кубок мира команда получила благодаря победе на турнире Ghetto Football ISFA Masters в Вентспилсе в 2025 году.
Начало Кубка мира получилось для латвийцев непростым. В группе они сыграли вничью с Южной Кореей (2:2) и Францией, проиграли Колумбии (1:4), но победили Польшу и Армению. В итоге Латвия заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф, где сразу встретилась с чемпионами мира 2024 года - Нидерландами.
В 1/8 финала латвийцы повели 2:0, после чего хозяева турнира отыграли один мяч. За минуту и 18 секунд до конца матча травму получил Жан Борисенок и больше на турнире не сыграл. Несмотря на это, после возобновления матча Юхневич с передачи Городницкого забил третий гол. Латвия победила 3:1 и выбила одного из главных фаворитов турнира.
В четвертьфинале соперником стала Финляндия. Финны открыли счет, но Юхневич и Городницкий забили по мячу и принесли Латвии победу - 2:1.
В полуфинале латвийцы вновь встретились с Колумбией, которой проиграли на групповом этапе. Колумбийцы быстро вышли вперед, однако Латвия сравняла счет. В концовке победу могли вырвать обе команды: Юхневич попал в штангу, а Хулиан Валенсия не смог поразить пустые ворота.
Основное время завершилось вничью, и судьбу путевки в финал решила дуэль один на один до первого гола. Артур Городницкий переиграл соперника и вывел Латвию в финал.
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Решающая игра с Боснией и Герцеговиной получилась еще драматичнее. Латвийцы дважды выходили вперед, а в начале матча вели с преимуществом в два мяча. Боснийцам удалось отыграться.
На последней минуте Юхневич после красивой комбинации снова вывел Латвию вперед. До титула чемпионов мира оставалось всего семь секунд, но боснийцы успели сравнять счет.
Победитель вновь определился в дуэли один на один. На этот раз удача была на стороне соперника: Деян Живкович переиграл Артура Городницкого и принес Боснии и Герцеговине золото.
Международная ассоциация уличного футбола ISFA развивает футбол 3 на 3 и проводит международные турниры. Заметную роль в популяризации этого формата играет Латвия и Ghetto Football. Первый Кубок мира ISFA прошел именно в Риге и собрал команды из 30 стран.