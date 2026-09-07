VID сообщил о результатах поиска иностранных спортсменов без трудовых договоров
Служба государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) прокомментировала заявления начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса о трудоустройстве иностранных спортсменов без трудовых договоров.
VID при выполнении своих задач и функций не выявлял случаев трудоустройства иностранных спортсменов без трудовых договоров. Так в VID прокомментировали заявление начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса о том, что пограничники обнаружили случаи работы иностранных спортсменов без трудовых договоров.
Кроме того, VID не получала от Государственной пограничной охраны информации о выявленных ею нарушениях со стороны неправительственных организаций при трудоустройстве иностранных спортсменов. При этом в VID подчеркнули, что надзор и контроль за соблюдением трудовых отношений осуществляет Государственная инспекция труда.
Ранее сообщалось, что Пуятс в программе Латвийского радио Krustpunktā заявил, что в ходе мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией Государственная пограничная охрана выявила случаи трудоустройства иностранных спортсменов без трудовых договоров. В этом году во время рейдов пограничников и других служб по борьбе с нелегальной миграцией было выявлено в общей сложности около 130 различных нарушений.
Одно из наиболее распространенных нарушений заключается в том, что формально иностранец имеет право на трудоустройство, однако не в той компании или не по той профессии, где он фактически работает. Больше всего подобных нарушений выявляется в строительстве.
"Также целый ряд иностранных спортсменов работает без трудовых договоров. Речь идет о футболе, баскетболе, иногда и о хоккее", - добавил Пуятс.
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