VID сообщил о результатах поиска иностранных спортсменов без трудовых договоров

Ранее сообщалось, что Пуятс в программе Латвийского радио Krustpunktā заявил, что в ходе мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией Государственная пограничная охрана выявила случаи трудоустройства иностранных спортсменов без трудовых договоров. В этом году во время рейдов пограничников и других служб по борьбе с нелегальной миграцией было выявлено в общей сложности около 130 различных нарушений.